- Utilice este dispositivo para sentir experiencias cinematográficas también.

Para los fanáticos del cine y las series, no hay duda sobre el atractivo de poder oler la acción. En un futuro no muy lejano, esta fantasía podría convertirse en realidad con la introducción de un nuevo dispositivo de la compañía estadounidense Elevated Perceptions, conocido como MovieScent. Programado para su lanzamiento en septiembre, este gadget promete llevar la inmersión en el cine en casa a un nuevo nivel, permitiendo a los espectadores "oler la acción", ya sea que estén viendo a un personaje disfrutando de una fragante pizza en pantalla o embarcado en una aventura en la selva.

Elevated Perceptions, que ya tiene en el mercado el dispositivo GameScent, promociona MovieScent como la próxima gran cosa. Según el sitio web asociado, los usuarios podrán "experimentar sus películas favoritas como nunca antes".

¿Cómo funciona MovieScent?

El dispositivo, que es compatible con todos los dispositivos de TV, computadoras y consolas de juegos, viene con botellas de fragancias. Estas pueden conectarse al TV mediante HDMI y controlarse a través de una aplicación. Una inteligencia artificial a bordo analiza la señal de audio y libera aromas que coinciden con la escena que se está reproduciendo en pantalla.

En esencia, MovieScent parece ser una evolución de GameScent, que se comercializó principalmente hacia los gamers. Sin embargo, MovieScent también se dice que funciona con videojuegos, aunque remains unclear whether the two devices differ beyond their included scent directions and branding.

¿A qué huele "Anime"?

El kit de inicio de MovieScent se dice que incluye una variedad de aromas, como "Restaurante", "Océano", "Tormenta", "Bosque", "hierba recién cortada" y "aire limpio" (para neutralizar los olores). Otros aromas incluyen "Pizza", "Selva" o "Nuevo Olor a Auto", con 36 más en fase de planificación. GameScent incluye "Bosque", "Tormenta", "Explosiones", "Disparo", "Autos de Carrera" y "aire limpio", que se dice que duran de 4,000 a 5,000 pulverizaciones cada uno. Los aromas planeados para GameScent incluyen "Sangre", "Arena Deportiva" y "Anime".

Sin embargo, la selección sigue siendo algo limitada, ya que un dispositivo solo puede contener seis botellas. Por lo tanto, los usuarios deben adivinar qué aroma podría ser apropiado para una escena dada. En la realidad, solo cinco notas de aroma pueden liberarse a la vez, ya que un espacio está reservado para el aroma neutralizante.

¿Solo es un truco?

Mientras que MovieScent promete una experiencia cinematográfica inolvidable, remains to be seen si puede cumplir con las expectativas. El dispositivo, con un precio de venta sugerido de alrededor de $180, aún no ha salido al mercado. Mientras tanto, GameScent, que actualmente se vende por alrededor de $150 en Amazon, aún no ha convencido completamente a los críticos.

El portal "Shacknews" escribe que el dispositivo "funciona sorprendentemente bien", pero las personas con un sentido del olfato más sensible podrían encontrarlo abrumador. Por otro lado, PC Gamer tiene palabras mucho más críticas, describiendo GameScent como un regalo gag de $20 que es divertido, pero ultimately destined for the trash. El YouTuber AlexiBexi también está muy lejos de estar convencido, describiendo GameScent como un "completamente innecesario pedazo de basura que no debería existir".

Lea también: