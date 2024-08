Algunas horas antes del concierto - Usher tiene que posponer la gira.

El cantante estadounidense de R&B Usher (45) dio la triste noticia a sus fans el pasado miércoles (14 de agosto). Apenas horas antes del inicio de su gira "Past Present Future", canceló su primer concierto en Atlanta. En un comunicado extenso, explicó el motivo de la cancelación.

Usher promete dar lo mejor de sí mismo físicamente

"Durante mis más de 30 años de carrera, he dado el 100% de mi sangre, sudor y lágrimas para ofrecer el mejor espectáculo y dar a mis fans una experiencia inolvidable", dice el comunicado publicado en Instagram. Él tenía la intención de hacer lo mismo en esta gira y tuvo que posponer el concierto "esta noche a una fecha posterior para dar a mi cuerpo tiempo para descansar y sanar", explicó el cantante.

"Todavía obtendrás algo del pasado, algo del presente y una mirada única al futuro en la fecha reprogramada, pero también obtendrás el 100% de mí", dijo Usher, refiriéndose al tema "Past Present Future" de la gira, y expresando su pesar por la cancelación: "Lo último que quiero hacer es decepcionar a los fans que han estado ansiosamente esperando el inicio de esta gira. Pero no sería el entretenedor que soy si no pudiera darte lo mejor de mí físicamente". Según "Variety", el cantante se está recuperando de una lesión no especificada.

Sus siguientes dos conciertos también están programados en el State Farm Arena de Atlanta, pero aún no está claro si los conciertos del viernes (16 de agosto) y el sábado (17 de agosto) se llevarán a cabo. Después de estos, se planean más shows en Estados Unidos y Canadá para el otoño según el sitio web oficial. En 2025, se anuncian conciertos en Europa, incluyendo Londres, París, Ámsterdam y Berlín. Los conciertos en Berlín están programados para el 1 y el 2 de mayo en el Uber Arena.

"A pesar de sus mejores esfuerzos para recuperarse, Usher tuvo que tomar la difícil decisión de cancelar el concierto reprogramado de Atlanta debido a su recuperación de la lesión."

"Desafortunadamente, la lesión que obligó a Usher a cancelar el primer concierto en Atlanta también está causando preocupaciones sobre su capacidad para actuar en los próximos conciertos en Atlanta y potencialmente otras fechas de la gira."

