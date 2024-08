Usher está volviendo a los fans contra sí mismo.

Usher originally estaba programado para inaugurar su gira "Past Present Future" la noche del miércoles en Atlanta. Sin embargo, el cantante estadounidense tuvo que cancelar el concierto a última hora. En un comunicado, explicó que necesitaba recuperarse de una lesión, lo que dejó a sus fans furiosos.

El cantante de R&B estadounidense Usher ha decepcionado a sus fans al cancelar su primera presentación de la gira "Past Present Future" en Atlanta la noche del miércoles, apenas unas horas antes de que comenzara. A pesar de haber proporcionado una razón para la cancelación en un extenso comunicado publicado en Instagram, muchos fans sienten que es demasiado tarde.

"Durante mis 30 años de carrera he dedicado el 100% de mi sangre, sudor y lágrimas para entregar el mejor desempeño y dar a mis fans una experiencia inolvidable", escribió Usher en el comunicado. "Tenía la intención de hacer lo mismo en esta gira, pero tengo que posponer el concierto de esta noche para una fecha posterior y darle a mi cuerpo tiempo para descansar y sanar".

Usher tranquilizó a los fans de que aún tendrían "algo del pasado, algo del presente y una vista única al futuro" en el concierto reprogramado, pero también expresó su arrepentimiento por decepcionarlos. "Lo último que quiero hacer es defraudar a los fans que han estado ansiosamente esperando el inicio de esta gira", dijo. Según Variety, Usher se está recuperando de una lesión no especificada.

Mientras algunos fans entienden la situación de Usher, muchos de los que planeaban asistir al concierto del miércoles están furiosos. "Como fan de 30 años, tengo derecho a mis sentimientos", comentó un fan. "Hice arreglos para una niñera, alquiler de carro, gasolina, hotel, trabajo, pelo, uñas, etc. Si está enfermo, lo entiendo, pero aún tengo costos!"

Muchos fans que se tomaron tiempo libre del trabajo para asistir al concierto están especialmente molestos, ya que los trabajadores estadounidenses no tienen derecho legal a vacaciones pagadas y muchos no reciben ningún tiempo libre pagado. "Me tomé el día para absolutamente nada", comentaron varios fans. "Esto es una locura. La industria necesita encontrar una manera de reprogramar los conciertos mejor... si no viviera aquí, estaría enojado".

Un fan escribió: "Conduje horas para verte esta noche. Todos los videos de ensayo que publicaste (...) y ahora estás posponiendo la noche de apertura? Tenías desde febrero para tener todo listo. Estoy muy enojado. Sabías esto desde anoche, pero apuesto a que estás haciendo los conciertos del viernes y sábado". Otro fan simplemente dijo: "Consigue una intravenosa y mueve tu trasero!"

Actualmente no está claro si los dos conciertos restantes programados para este fin de semana en el State Farm Arena de Atlanta se llevarán a cabo como estaba planeado. Después de eso, la gira continuará con conciertos adicionales en Estados Unidos y Canadá en el otoño, con fechas europeas programadas para 2025, incluyendo paradas en Londres, París, Ámsterdam y Berlín. Los conciertos de Berlín están programados para el 1, 2 y 4 de mayo en el Uber Arena.

A pesar de la cancelación del concierto de Atlanta, los fans de Usher aún esperan ansiosamente 'El entretenimiento' que prometió, con elementos únicos de su pasado, presente y futuro, en el concierto reprogramado.

Los fans que tuvieron que tomarse tiempo libre del trabajo para asistir al concierto original expresan su frustración, ya que sienten que fueron engañados y han incurrido en costos significativos, destacando la falta de protecciones legales para los trabajadores estadounidenses sin tiempo libre pagado.

