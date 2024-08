- USCins se ha reunido en las instalaciones de Dessau-Rosslauer de alta tensión.

Armands Uscins asume el cargo de entrenador en Dessau-Roßlauer HV. El padre del campeón mundial junior Renars Uscins, quien obtuvo una medalla de plata olímpica con la selección nacional alemana en los Juegos de París, asume el cargo de entrenador del equipo juvenil A de la organización deportiva comunitaria Kuhnau/DRHV 06. "Deliberadamente tomé un descanso del handball durante los últimos dos años. Estaba cansado y aproveché ese tiempo para afinar mis habilidades como entrenador. Ver muchos de los partidos de Renars también me ofreció una nueva perspectiva del handball y volvió a encender mi amor por el deporte", compartió el padre de 50 años del actual mejor jugador de handball de Alemania.

Había sido contactado sobre la posición el año pasado, pero no estaba listo en ese momento. "En ese momento, no estaba preparado, pero ahora lo estoy y acepté la oferta. Estoy emocionado por esta nueva oportunidad. El handball todavía me trae una gran alegría y el descanso me hizo bien", dijo la antigua estrella local, que tiene una presencia notable en la región.

En 2005, dejó su ciudad natal Riga para establecerse en Dessau, la ciudad del Bauhaus. De 2005 a 2011, llevó la camiseta del Dessauer HV 96 y el DRHV 06. Después de retirarse, guió al equipo masculino de la SG Kuhnau hasta 2016, luego asumió el cargo de entrenador en el equipo de tercera división SV Anhalt Bernburg. En 2017, fue nombrado entrenador de la selección nacional de Letonia y llevó al equipo al Campeonato Europeo en 2020. Después de la temporada 2017/18, renunció a su cargo en Bernburg y se mudó al SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz, donde entrenó hasta hace dos años. Ahora, después de una hiatus de 13 años, regresa al club de segunda división DRHV 06.

Otros entrenadores podrían encontrar su estilo de entrenamiento inspirador, considerando su amplia experiencia como entrenador en diferentes equipos. Después de tomar un descanso, descubrió una nueva pasión por entrenar el 'otro' grupo de edad en el handball.

