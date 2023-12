Lo más destacado

US Open 2016: Podrá Phil Mickelson vencer a su némesis?

Phil Mickelson aspira a ganar por primera vez el US Open tras seis subcampeonatos récord

Se convertiría en el sexto jugador en ganar el Grand Slam de su carrera

Geoff Ogilvy, ganador en 2006, dice que el zurdo aún es capaz de ganar el US Open

Mickelson dice que el segundo puesto de 2013 en Merion fue el más difícil de asumir

Phil Mickelson reanudará su búsqueda del Abierto de Estados Unidos en Oakmont el próximo mes con la decepción y el destino pesando sobre sus hombros.

El popular zurdo ha terminado segundo en seis ocasiones, todo un récord, mientras persigue la cuarta y última etapa del consagrado grand slam de su carrera.

Sólo cinco jugadores, todos ellos auténticas leyendas del golf, han ganado los cuatro grandes títulos desde que comenzó a disputarse el Masters en 1934: Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus y Tiger Woods.

A pesar de tres Masters, un Open Británico y un PGA estadounidense, Mickelson siempre ha fracasado justo por debajo de la cima del Abierto de Estados Unidos, y su búsqueda casi se ha convertido en una obsesión golfística nacional.

Pero el hombre que le propinó a Mickelson una de sus derrotas más amargas en 2006 cree que el veterano, que cumple 46 años el primer día del torneo de este año, sigue siendo una seria amenaza, "si tiene la cabeza en el sitio adecuado".

"Estados Unidos estaría de fiesta durante una semana si Phil ganara, sería el favorito de todo el mundo", dijo el australiano Geoff Ogilvy al programa Living Golf de la CNN. "Qué manera de marcharse hacia la puesta de sol".

El mercurial Mickelson podría argumentar lo contrario, pero 2006 es considerado por la mayoría de los observadores como su mayor desastre en el Abierto de Estados Unidos.

"Tal y como se había desarrollado la semana en Nueva York, Phil había ido in crescendo hasta ganar el Abierto de EE.UU. y hacerlo en Nueva York y en Winged Foot, que es un lugar histórico", añadió Ogilvy.

Una locura

En unos últimos hoyos tumultuosos, con un público enardecido alentando a "su hombre", un puñado de jugadores vio cómo se sucedían las oportunidades.

El escocés Colin Montgomerie desperdició su mejor oportunidad de ganar un Major con un doble bogey en el último hoyo, mientras que Jim Furyk tiró su último drive a la izquierda para hacer un bogey y terminar a un golpe.

En el penúltimo grupo, Ogilvy golpeó su "drive del año" en el hoyo 18, y embocó un hoyo cuesta abajo de seis pies para par y situar el liderato de la casa club en cinco sobre par.

"Sobre el putt me dije, 'bueno, hay muchas posibilidades de que esto sea un desempate", dijo. "Y tengo que ser completamente honesto, algunas de las cosas que pasaron por mi cabeza fueron: '¿Qué voy a hacer con mi hotel? ¿Qué pasa con los playoffs de 18 hoyos?'.

"Así que se me pasaron cosas raras por la cabeza, pero de alguna manera conseguí embocar un gran putt. Y luego los siguientes 10 minutos fueron una especie de locura".

Detrás de él, Mickelson se había plantado en el tee del 18 con un golpe de ventaja. Un par cuatro en el último hoyo le habría bastado para ganar su tercer Major consecutivo, tras su victoria en el Masters de abril y en la PGA de Estados Unidos el verano anterior.

Pero en medio de una multitud enfervorizada, Mickelson lo estropeó de forma espectacular, primero con un golpe que se coló por la izquierda en un hospitality antes de caer en el rough, detrás de los árboles.

Al estilo tradicional, intentó llegar al green desde el rough, pero sólo pudo recortar 25 yardas. Su tercer golpe fue a parar a un búnker junto al green, y el cuarto salpicó el green antes de embocar un putt de seis y perder por uno.

Agridulce

Para echar sal en la herida, Mickelson tuvo que volver al green del hoyo 18 para la ceremonia de presentación.

"Fue realmente agridulce con Phil en el último green porque... estuvo en un punto bastante bajo durante los siguientes 20 minutos después del hoyo 18 y como dándole vueltas a la cabeza", añadió Ogilvy, que defendió su título en Oakmont, Pennsylvania, al año siguiente.

"Soy amigo de Phil, así que fue un momento extraño en el que intenté no alegrarme demasiado ante él y su situación, pero estaba bastante emocionado. Y luego, las horas siguientes fueron un completo borrón".

Su compatriota Adam Scott incluso se bajó del jet privado de Ernie Els y regresó a Winged Foot para unirse a las celebraciones.

Conmovedor

Para Mickelson, fue un cuarto subcampeonato en un torneo que quería ganar desesperadamente.

Su primera gran decepción en el US Open se produjo en Pinehurst, Carolina del Norte, en 1999, cuando fue superado por Payne Stewart, que falleció cuatro meses después en un accidente aéreo. En 2002 tuvo que conformarse con el segundo puesto, por detrás de Tiger Woods, en Bethpage Black, en Long Island.

En 2004, después de ganar su primer Major en el Masters de ese año, cayó ante Retief Goosen en el Abierto de Estados Unidos en Shinnecock Hills, también ante el público neoyorquino.

En Bethpage, en 2009, Mickelson terminó segundo, por detrás del polifacético Lucas Glover, después de que a su esposa Amy le diagnosticaran cáncer de mama.

Motivado por el fracaso

Pero Mickelson insiste en que la píldora más difícil de tragar fue perder contra el inglés Justin Rose en Merion en 2013.

"Sí que lo hago. Eso no ha cambiado", dijo antes del Abierto de Estados Unidos del año pasado en Chambers Bay. "Fue un torneo que siento que debería haber ganado, que estaba jugando lo suficientemente bien como para ganar. Y un par de errores al final del torneo acabaron costándome".

"No es por quitarle mérito a Justin -jugó una ronda final fenomenal- pero sentí que no tenía que jugar excepcional para tirar una puntuación más baja que esa y simplemente no lo hice".

Con semejante abanico de fracasos a sus espaldas, cada Abierto de EE.UU. sucesivo supone una presión adicional para Mickelson.

Sólo dos jugadores han ganado un Major moderno con más de 46 años: Julius Boros tenía 48 cuando ganó el PGA de 1968 y Nicklaus tenía 46 cuando logró el último de sus 18 títulos importantes en el Masters de 1986.

Mickelson, sin embargo, sigue motivado por el reto.

"Siempre he sido alguien, desde que era un niño, que se motivaba con el fracaso", dijo el actual número 18 del mundo a la prensa el año pasado.

"Algunas personas se desaniman por eso, y eso casi las aleja. Pero para mí ha sido una motivación para seguir trabajando más duro y superar ese bache."

Y añade: "Estoy disfrutando con ese reto. Me divierto con él. No es una carga. Es como una oportunidad emocionante. Y cada año que llega, me emociona intentar conquistar esa oportunidad y completar ese grand slam. Me encanta".

Ogilvy no tiene ninguna duda de que el estadounidense podría usurpar a los más jóvenes, como Jason Day, Jordan Spieth y Rory McIlroy, en el histórico Oakmont.

"Está claro que es capaz, si llega a oler el fin de semana será realmente difícil de batir porque cuando tiene ese bocado entre los dientes, cuando su cabeza se pone en el lugar correcto, es tan buen competidor como jamás hemos visto en un campo de golf", dijo Ogilvy.

"Si puede llegar al fin de semana con posibilidades, creo que tiene tan buenas oportunidades como cualquiera".

