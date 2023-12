Lo más destacado

US Open 2016: Oakmont 'probablemente el campo más difícil del mundo'

El Abierto de EE.UU. se celebra en Oakmont, Pensilvania

El campo acoge el noveno US Open, todo un récord

Phil Mickelson, en busca del Grand Slam

Tiger Woods sigue sin estar en forma

El histórico campo de Oakmont, a las afueras de Pittsburgh, acoge el noveno Open de Estados Unidos, todo un récord, y ofrece un brutal telón de fondo para el segundo Major del año.

El Oakmont Country Club es considerado a menudo el campo "más duro" del golf, y el torneo estará repleto de historias apasionantes.

Phil Mickelson, que cumplirá 46 años en la ronda inaugural del jueves, aspira a ganar por fin un Abierto de Estados Unidos después de seis subcampeonatos, todo un récord. La victoria completaría el grand slam de los cuatro grandes de su carrera, y le convertiría en el campeón de más edad por delante de Hale Irwin, de 45 años, pero el veterano zurdo no gana desde el Abierto Británico de 2013.

Los tres mejores jugadores del mundo -Jason Day, Jordan Spieth y Rory McIlroy- reanudan su batalla por la supremacía, todos con la esperanza de añadir a sus grandes trofeos y mejorar su estatus en la historia del juego.

¿Podrá el sorprendente campeón del Masters, Danny Willett, demostrar que no es una maravilla de un solo Major, o será otro jugador desconocido el que acapare la atención?

¿Estará Oakmont a la altura de su pícara reputación?

"Es probablemente el campo más difícil del mundo en un día cualquiera sin complicarse la vida", declaró el australiano Geoff Ogilvy, campeón en 2006, al programa Living Golf de la CNN.

El Abierto de Estados Unidos suele considerarse el más difícil de ganar de los cuatro majors de golf, con calles estrechas, rough espeso, greens resbaladizos y una colocación de los bolos que castiga. El par se considera un buen resultado.

Ningún choque de trenes

El organizador del torneo, Mike Davis, director ejecutivo de la USGA, dice que el objetivo en un US Open es crear la "prueba más completa de golf".

"Van a poner a prueba tus habilidades para hacer golpes, tus habilidades estratégicas y de gestión del campo y también van a poner a prueba tus nervios", dijo Davis a Living Golf.

Ogilvy, que hace 10 años propinó a Mickelson su derrota más devastadora en el Abierto de los EE.UU., añadió: "Los Abiertos de los EE.UU. son realmente una especie de torneos de control de daños: hacer un cuatro en lugar de un cinco, hacer un cinco en lugar de un seis. No tener choques de trenes".

Oakmont, inaugurado en 1903, es una amplia extensión de antiguas tierras de labranza sin agua y casi sin árboles.

La dificultad radica en los graves bunkers -incluida la infame hilera de bunkers "Church Pews" en los hoyos 3 y 4- y en los greenes enormemente ondulados, "que hacen que los de Augusta parezcan planos y fáciles de puttear", según Ogilvy.

"Realmente creo que es el campo de golf más difícil que hemos jugado", dijo Mickelson a la prensa en Memphis la semana pasada.

"Muchos campos de golf, cuando te desafían de tee a green como lo hace Oakmont, suelen tener un poco de respiro en los greenes, y realmente no lo tienes en Oakmont".

El australiano Day afronta la semana con la intención de consolidar su estatus de número 1 del mundo y añadirlo a su título de la PGA estadounidense de 2015, mientras que Spieth es el defensor del título tras triunfar en el polémico Chambers Bay el año pasado.

Spieth, de 21 años, que acababa de ganar el Masters en su primer major, se convirtió en el ganador más joven del Abierto de Estados Unidos en 92 años cuando se benefició del triple-putt de Dustin Johnson en el último hoyo hace 12 meses.

Pero el tejano tendrá que lidiar con su propio bagaje en Oakmont después de desperdiciar una ventaja de cinco golpes a falta de nueve hoyos para el final en su defensa en Augusta en abril.

Spieth incluso tuvo que soportar a un alborotador gritando "Recuerda el Masters" mientras se aseguraba una victoria en el PGA Tour en el estado de la Estrella Solitaria el mes pasado.

Al igual que sus compañeros veinteañeros Day y Spieth, el norirlandés McIlroy, número 3 del mundo, también está en forma, con una reciente victoria a su nombre, mientras busca añadir un quinto título importante y el primero desde el PGA de Estados Unidos de 2014.

McIlroy ganó el Abierto de Estados Unidos en un Congressional suavizado por la lluvia en 2011, dos meses después de su propio colapso en el Masters cuando desperdició una ventaja de cuatro tiros de cara al último día.

El torneo de esta semana no contará con Tiger Woods, después de que el ex número 1 del mundo anunciara que no se ha recuperado lo suficiente de sus múltiples operaciones de espalda.

El jugador de 40 años, que ganó el último de sus 14 majors en el Abierto de EE.UU. de 2008 en Torrey Pines (California), no juega desde el pasado mes de agosto.

Jack el Gordo

Uno de los hombres que desveló el secreto de Oakmont fue Johnny Miller, que se alzó con la victoria en 1973 con una ronda final de 63 golpes, la puntuación más baja jamás alcanzada en un major.

Otros logros notables en Oakmont incluyen el cuarto título importante del legendario Ben Hogan en 1953, durante una racha de victorias en el Masters, el Abierto de EE.UU. y el Abierto Británico de ese año que aún no tiene parangón.

Oakmont fue también el lugar donde un Jack Nicklaus de 22 años dio muestras de su futura grandeza al conquistar el primero de sus 18 grandes títulos, todo un récord.

El novato de Ohio desafió las burlas de "Jack el gordo" de los seguidores del héroe local Arnold Palmer y venció al vigente campeón del Masters en un desempate a 18 hoyos.

"Ahora que el grandote está fuera de la jaula, será mejor que todo el mundo corra a ponerse a cubierto", dijo Palmer, entonces cinco veces campeón de un Major.

En el otro extremo de la escala de ganadores de majors, esta semana habrá un debutante de 52 años en el Abierto de Estados Unidos.

El tejano Wes Short Jr. se ha clasificado por fin para su primer US Open, después de intentarlo por primera vez siendo adolescente en 1982.

Su única participación en otro gran torneo fue en el Campeonato de la PGA de EE.UU. de 2006, donde no pasó la mitad del corte.

