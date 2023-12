Lo más destacado

US Open 2016: El novato Landry bate el récord en Oakmont

El novato Landry establece un récord en su debut

66 golpes en la primera ronda en Oakmont

Spieth tira 72, McIlroy tarjetas 77

El mal tiempo ha interrumpido el torneo

El novato del PGA Tour, en su primera participación en uno de los cuatro torneos más importantes del golf, se colocó el viernes en cabeza del Abierto de Estados Unidos, afectado por el mal tiempo.

Su 66 golpes, cuatro bajo par, es el resultado más bajo de la primera ronda en el difícil campo de Oakmont en las nueve ocasiones en que ha albergado el torneo nacional de golf de Estados Unidos.

El jugador de 28 años superó al legendario dúo Ben Hogan (1953) y Gary Player (1973), volviendo al campo a primera hora de la mañana del viernes para embocar un putt de 3 metros para birdie.

Resultó ser su único golpe del día. Landry comenzará su segunda ronda el sábado.

"Voy a lavar la ropa y a echarme una siesta", dijo el tejano tras firmar su mejor resultado de la temporada.

Clasificado en el puesto 624 del mundo, Landry ha fallado seis parciales en 11 salidas en su primera campaña en el PGA Tour, con un mejor resultado en el puesto 41º.

Sin embargo, confía en obtener un resultado mejor que ése en un campo notoriamente difícil, en un torneo conocido por sus recorridos de prueba.

"Me gustan los campos en los que el par es un buen resultado", dijo Landry. "No voy a dominar un campo de golf. Nadie va a hacer un montón de birdies (en el US Open) y siento que mi juego es tan recto que puedo golpear en calles más estrechas."

Las tormentas eléctricas hicieron que sólo nueve jugadores completaran sus primeras rondas el jueves.

Landry aventajó en un golpe al veterano estadounidense Dustin Johnson y al inglés Lee Westwood.

Los dos siguen buscando sus primeros títulos importantes, pero Landry puede tener una pequeña ventaja - su entrenador Chuck Cook ha guiado a Tom Kite, Payne Stewart y Corey Pavin a victorias en el US Open.

"Cuando juega en un campo en el que el par es un resultado realmente bueno, tiende a estar en liza", dijo Cook al sitio web del PGA Tour. "Siente que puede ganar cualquier torneo en el que se meta. Siempre ha jugado duro".

El defensor del título, Jordan Spieth, se quedó a seis golpes tras un 72 con cuatro bogeys, mientras que el número 1 del mundo, Jason Day, sufrió aún más con un 76.

El tercer clasificado, Rory McIlroy, lo superó con un 77, perdiendo golpes en sus tres últimos hoyos del viernes, y a los compañeros de juego del campeón del Abierto de EE.UU. de 2011 no les fue mucho mejor.

Danny Willett, que ganó su primer Major en el Masters de abril, firmó un 75, mientras que el número 5 del mundo, Rickie Fowler, hizo un 76.

El veterano Phil Mickelson, seis veces subcampeón de este torneo, comenzó su intento de completar su colección de majors con un 74.

Otro debutante en el US Open, Wes Short Jr. de 52 años, no pudo emular el comienzo de cuento de hadas de Landry.

El estadounidense firmó 78 golpes, con un triple bogey y otro doble.

