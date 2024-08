<unk>White Dudes for Harris<unk> dijo que su cuenta fue atacada por X por segunda vez

Musk ha endorsado públicamente a Trump, oponente de Harris. Un líder del grupo de organización política de Kamala Harris afirma que hay un doble estándar en la plataforma de Musk, a pesar de que el multimillonario ha defendido durante mucho tiempo ser un "absolutista del habla libre".

"Estoy aquí recibiendo memes supremacistas blancos en mi feed y cuando los reporto me dicen que 'no violaron la política'", publicó el líder Ross Morales Rocketto en X el martes. "Pero la cuenta @dudes4harris fue limitada porque... tal vez tienen miedo".

X ha sido criticado por permitir que el discurso de odio y otros contenidos extremos prosperen desde que Musk compró la empresa en octubre de 2022. En marzo, un juez desestimó la demanda de X contra el Centro para Contrarrestar el Odio Digital, que se había acusado de violar los términos de servicio de la empresa al estudiar y luego escribir sobre el discurso de odio en la plataforma después de la adquisición de Musk de Twitter.

X bloqueó por primera vez la cuenta "White Dudes for Harris" durante un gran evento de recaudación de fondos con 190,000 participantes y más de $4 millones recaudados el 29 de julio, según un publicación de los organizadores.

"Uh oh... enfadamos a @elonmusk", publicó la cuenta el 29 de julio. Fue restablecida al día siguiente.

Pero el martes, la cuenta publicó una captura de pantalla que decía que X encontró que la cuenta contenía spam o se estaba dedicando a otras formas de manipulación de la plataforma. La cuenta seguía publicando en X el martes.

"Esto después de que nos suspendieran la semana pasada y pusieran nuestra cuenta en 'solo lectura'", publicó la cuenta en X. "Están asustados de la conversación que iniciamos en todo el país la semana pasada. No podemos permitir que nos callen. Sigue luchando".

CNN ha contactado a X para obtener un comentario, pero la empresa rara vez responde a las consultas de la prensa.

"White Dudes for Harris" es uno de varios grupos de coalición que han surgido en apoyo de Kamala Harris. La campaña dijo que grupos como Black Women for Harris, Latinas for Harris y White Dudes for Harris recaudaron más de $20 millones.

