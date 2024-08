<unk>Quiero animar a otras mujeres<unk>: La estrella estadounidense Raven Saunders usa máscara y gafas de sol en las semifinales de tiro

La estrella estadounidense se clasificó para la final del viernes con un lanzamiento de 18.62m, cuarto en su grupo de clasificación y séptimo en general.

Pero fue su elección de moda lo que causó revuelo.

Saunders lució una máscara negra y un par de gafas de sol con visor de colores mientras competía, y más tarde dijo que el atuendo era todo sobre inspirar a la gente a ser ellos mismos.

“Me siento especial tratando de hacer que el mundo esté más en sintonía y tratando de darnos y traernos más en nuestro evento”, dijo Saunders después de clasificar para la final.

“Es una forma de destacarme y quiero animar a otras mujeres, hay muchas atletas más jóvenes que están surgiendo y realmente impulsan sus propios estilos.

“Limitamos el espectáculo de que somos lanzadores de peso, pero tenemos nuestro propio estilo, podemos hacer cosas tan grandes y brillantes como cualquier velocista, cualquier saltador, quien sea. Entonces, merecemos esa luz también”.

No es la primera vez que Saunders lleva una máscara durante la competencia. Se han vuelto conocidos por sus decisiones de vestuario llamativas en los últimos años.

De hecho, su Instagram muestra publicaciones de una variedad de competencias usando una variedad de máscaras, que van desde una que imita la sonrisa del personaje de DC Comics, El Joker, hasta otra con el ceño fruncido de Hulk - el apodo de Saunders es 'Hulk'.

El atleta estadounidense esperará mejorar su medalla de plata ganada en los Juegos de Tokio hace tres años.

En la ceremonia de medallas después de ganar la plata en Tokio, Saunders levantó las manos y las cruzó en una X mientras posaba para fotos con sus compañeros ganadores de medallas, diciendo en ese momento a NBC que representaba “el punto de encuentro donde se encuentran todas las personas oprimidas”.

Después de avanzar con éxito desde las semifinales en París, Saunders dijo que estaba en un “buen estado de ánimo” de cara a la final del viernes.

“Con todo lo que he pasado, no hay razón para que no esté en un buen estado de ánimo”, dijo el estadounidense.

“Cuando formé este equipo, fue por esas personas que me recordaron quién era cuando estaba abajo, cuando estaba fuera, después de perder a mi mamá, después de una cirugía de cadera - esto fue por ellos. Porque eran las personas que, cuando me sentía como si quisiera rendirme, eran las que me animaban a seguir adelante, seguir adelante y llegar a este momento”.

Al agregar un toque de personalidad a su deporte a través de su moda, Saunders espera inspirar a otros atletas a expresarse y desafiar las normas convencionales en la

