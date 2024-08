<unk>Nos merecemos existir<unk>: el olímpico de más éxito de Ucrania lucha por más que medallas

Casi dos años y medio después, la guerra continúa con ucranianos luchando por su supervivencia y tratando de expulsar a las fuerzas rusas de su país.

Después de perder una medalla en los últimos Juegos de Tokio en 2021, el mundo de la esgrimista ucraniana Olga Kharlan -y el de sus compatriotas- se puso patas arriba.

"Cuando no logré el éxito en Tokio, pensé que era el peor momento de mi vida, y luego, cuando comenzó la guerra, dije que nada se compara con lo que está sucediendo en todo el país", le dijo la de 33 años a CNN Sport's Amanda Davies.

"Cuando ves a cualquier ucraniano en el extranjero o vuelves a casa, solo hablas del 24 de febrero y cómo pasaste el primer día de la guerra.

"Esta es nuestra historia ahora. Tratamos de vivir con eso. Tratamos de construir el futuro. Esta es la manera de decirnos que merecemos vivir, merecemos existir.

"Nadie puede tomar nuestro hogar. Lucharemos para tratar de llegar al final y todo el mundo nos apoyará".

Un momento de alegría

Kharlan, compitiendo en sus quintos Juegos Olímpicos, está recuperando el tiempo perdido en París.

Días después de la ceremonia de apertura, ganó una dramática medalla de bronce individual, remontando una desventaja de seis puntos para vencer a la surcoreana Choi Se-bin y dar a su país la primera medalla en los Juegos de 2024.

Fue un bálsamo para ella poner una brillante actuación y liderar a Ucrania a una espectacular victoria contra Corea del Sur para obtener la primera medalla de oro en París.

La victoria no solo fue el segundo oro en la prueba para Ucrania después de ganar el título en 2008, sino que aseguró que la esgrimista de sable se convirtiera en la ucraniana más exitosa de la historia olímpica con seis medallas.

Después de la victoria, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, felicitó al equipo ucraniano.

"Les agradezco por el resultado, por el espíritu, por mostrar que los ucranianos ganan!", escribió en su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter. "¡Ucrania sabe cómo inspirar tanto en los Juegos Olímpicos como en momentos como estos!"

Es un mensaje que ha dejado una impresión poderosa en Kharlan.

"Esto es historia para mi país. Esto es historia para todo el mundo y muestra a todo el mundo que podemos hacerlo. Ucrania puede hacerlo. Y el deporte, es una de las maneras de decir que Ucrania puede luchar y decirle a todo el mundo que Ucrania tiene que ganar", dice, sosteniendo sus medallas.

"Durante este momento, ves cómo todo el país está unido y están celebrando incluso en este momento muy difícil [con] sirenas de aire, bombardeos, tropas en la línea del frente.

"Están viendo y también celebrando, y esto es un momento de alegría.

"Right now, it’s [like] some movie with a happy ending, but when your country is under bombing every day, it’s not a happy end completely."

Es un breve momento de alegría no solo sentido en casa, sino también en persona con su familia que ha llegado a la capital francesa desde su residencia en la ciudad sitiada de Mykolaiv.

Mientras la madre de Kharlan, Iryna, de 61 años, su hermana Tetiana, de 40, y su sobrino de 3 años y medio, Tymophii, viajaron desde la ciudad sureña de Ucrania, su padre Hennadiy, que fue un atleta profesional en vela, se quedó en casa.

"Mi hermana, cuando viene, yo gano. Gané como dos campeonatos del mundo con ella, así que le dije: '¡Vamos a llevar a París!'", dice sonriendo.

"[Mi padre] no es realmente un hablador, digamos, pero sé lo que está pensando. Está muy orgulloso de mí y estoy muy feliz de hacerlo sentir orgulloso.

"Hice sentir orgullosa a mi abuela, que cumplirá 81 años el 15 de agosto. Sé que mi abuelo y mi abuela, ellos estánLooking [down on me] and they would be very proud to see it. Unfortunately, they’re not with us anymore. I dedicate it to them. In my heart, in my mind, they’re always there."

'No cambiaría nada'

Kharlan, sin embargo, casi no estuvo en París.

Mientras competía en los Campeonatos del Mundo de Esgrima en Italia el año pasado, la líder del equipo nacional de Ucrania se negó a estrechar la mano de su rival rusa derrotada, Anna Smirnova.

Smirnova se fue antes de hacer una protesta sentada durante unos 45 minutos.

El movimiento simbólico, hecho cuando el país de Kharlan luchaba contra la invasión rusa, fue arriesgado para las posibilidades de la cuatro veces campeona mundial de individuales de sumar puntos suficientes para clasificarse para los Juegos.

Kharlan fue inicialmente descalificada, pero al día siguiente fue readmitida en la competición y recibió un puesto automático en los Juegos Olímpicos de París del año que viene por el Comité Olímpico Internacional, que dijo que la decisión estaba "en línea con el Espíritu Olímpico".

¿Sigue apoyando su decisión?

"Me di cuenta de que podía ser arriesgado, pero ahora, pensarlo, no cambiaría nada. Haría lo mismo, independientemente de la decisión que se tomara. No cambiará durante mucho tiempo", explica.

"Fue injusto - Ucrania en guerra. Mis padres en Ucrania, Mykolaiv bajo bombardeos. No puedo ir a los Juegos Olímpicos... Pero al día siguiente, todo cambió completamente gracias al apoyo de la gente de Ucrania, gracias a los medios de comunicación ucranianos y de todo el mundo.

"Cuando tuve todo ese apoyo de Ucrania, fue como un gran abrazo de la gente ucraniana... Es más que deportes".

"No quiero boicotear las competiciones. Quiero ir a luchar, pero no estrecharé manos porque no hay respeto. Aunque sean neutrales, todos sabemos que no lo son.

Señalando sus medallas, añade: "Esta es la prueba de que Ucrania merece estar en los Juegos Olímpicos, y esta es la forma en que debe ser".

Siempre en nuestra memoria

Ukraine está enviando su equipo más pequeño a unos Juegos Olímpicos, compuesto por 140 atletas.

Mientras Khalan y sus compañeros de equipo han tenido la oportunidad de viajar y competir en la capital francesa, los pensamientos de aquellos que no han podido hacer el viaje han remained at the forefront of their minds durante la competición.

Según el Ministerio de Deporte de Ucrania, unos 3.000 atletas - de deportes olímpicos y no olímpicos - han servido en el ejército del país, ya sea de forma voluntaria o por ser reclutados, y 479 han muerto mientras servían o en la vida civil.

Más de 500 instalaciones deportivas han sido destruidas, incluidas 15 bases de entrenamiento olímpico.

"Fue mi primer palabra cuando gané el bronce y fue la primera palabra cuando ganamos el oro. Todo lo que hemos hecho y lo que hemos hecho durante estos dos años, ha sido por ellos", dice.

"Tenemos esgrimistas que murieron por Rusia, que fueron a la línea del frente. Todavía tengo amigos que están luchando por nuestro futuro y nuestras vidas.

"Es nuestra necesidad de luchar por ellos porque no pudieron. ... Ellos nunca lo harán de nuevo y siempre estarán en nuestra memoria".

En medio de sus luchas, Olga Kharlan y sus compañeros atletas ucranianos encuentran consuelo en el deporte, utilizándolo como una plataforma para mostrar su resiliencia y unidad. Después de ganar la medalla de bronce, Kharlan dedicó su victoria a aquellos que no pueden estar en París, incluidas sus caídas en la esgrima compañeros que luchan por su país.

Después de enfrentar obstáculos en Tokio 2021 y durante la guerra en curso, Kharlan encuentra alegría en su deporte, que se convierte en una fuerza unificadora para los ucranianos tanto en casa como en el extranjero. A pesar del conflicto en curso, el equipo de esgrima de Ucrania continúa compitiendo, llevando el peso de las luchas de su nación sobre sus hombros en el arena.

