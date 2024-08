<unk> Intentaron matar gente: <unk> Los residentes de Rotherham se desesperan después de disturbios en un hotel que aloja a solicitantes de asilo

"Viví los disturbios de Londres de (2011) cuando era un niño", dijo un hombre que vio cómo se desarrollaba la violencia del domingo desde su sala de estar. "Ni siquiera creo que hayan sido tan malos. Vimos cómo intentaban matar a gente ayer", dijo el residente - quien, como muchos, deseó permanecer anónimo ante el miedo provocado por la violencia.

Los disturbios de Rotherham fueron uno de más de una docena de protestas que siguieron a un ataque con puñal que dejó a tres niños muertos en la ciudad inglesa del norte de Southport hace una semana. En el torrente de desinformación que fluyó de la tragedia, la indignación se convirtió en violencia racista.

El caos representa el primer gran desafío para Keir Starmer, el nuevo primer ministro británico, quien ahora enfrenta un verano de descontento creciente.

En su antiguo cargo de fiscal jefe de Inglaterra, Starmer presidió la última gran oleada de disturbios en Londres y en otros lugares hace 13 años, permitiendo que los tribunales funcionaran durante 24 horas y que los jueces dictaran sentencias más largas y severas. Ahora, Starmer tiene fewer recursos a su disposición: policía recortada, tribunales atascados, escasez de celdas y política más polarizada.

CNN visitó el lugar de los disturbios en Rotherham para hablar con los residentes locales, que se despertaron el lunes para ver su barrio destrozado por "basura de extrema derecha", como lo expresó uno. Los líderes comunitarios están preocupados por la posibilidad de más violencia: se han anunciado más protestas para el miércoles en los centros de procesamiento de visas en todo el país, según publicaciones en las redes sociales.

Videos del domingo mostraron a los alborotadores causando estragos en el Holiday Inn Express. Los organizadores no fueron sutiles: "Un par de días antes del evento había publicaciones en las redes sociales sobre 'traer la violencia', 'ya es hora de empezar a destrozar el hotel'", dijo otro residente local a CNN. "Era obvio que iba a suceder".

Al día siguiente de los disturbios, el hotel es un ruina. El suelo está lleno de vidrios rotos y cubos de basura quemados. Algunos niños pasan en bicicleta por curiosidad: "No pasa nada aquí. Queríamos ver qué está pasando", dice uno. Rápidamente se vuelven visibles las diferencias de opinión. Algunos locales gritan desde sus ventanas mientras pasan en auto: "¡Fuera!" Otros son más comprensivos. Una madre pasa, señala el edificio y le dice a sus hijos: "Vinieron aquí a estar seguros, no a ser torturados así".

Los disturbios de Rotherham se planearon durante días, pero tienen sus raíces en el descontento que ha estado creciendo durante más tiempo. Durante años, los políticos han hecho promesas cada vez más contundentes para frenar la migración al Reino Unido; en gran medida, esas promesas han sido insuficientes. Las voces de la periferia han ocupado el vacío, avivando el miedo a la "inmigración descontrolada" y amplificando los temores de que los migrantes son la fuente de todos los problemas que enfrentan los británicos que luchan con el aumento de los costos de vida, las malas condiciones de vivienda y la falta de empleos calificados.

Los solicitantes de asilo llegaron por primera vez al hotel en 2021, después del caótico retiro militar de EE. UU. de Afganistán. Sus habitaciones se han llenado desde entonces con refugiados de todo el mundo. Todos fueron evacuados después de la violencia del domingo, con informes de que algunos tuvieron que dormir en los bosques cercanos después de huir por miedo.

Un hombre habló con CNN mientras regresaba al hotel el lunes para recoger su bolso. Shirzad Ninzr, un afgano de 25 años de Herat, llegó al Reino Unido en febrero después de cruzar el Canal de la Mancha en un "barco", dijo. El tema de la inmigración ha sido un problema explosivo en la política británica durante mucho tiempo, pero en los últimos años el número de llegadas a la costa sur de Inglaterra ha alcanzado niveles récord a pesar del compromiso anterior del gobierno conservador de "detener los barcos" a través de políticas como su fallido plan de enviar a los solicitantes de asilo a Ruanda.

Ninzr dijo que había vivido en el hotel de Rotherham desde que llegó, pero estaba en otro centro de procesamiento cuando estallaron los disturbios. Planeaba regresar al hotel, pero recibió un mensaje de texto de su amigo adentro. "Me dicen que vuelva ahora. Mi amigo me envió un video. Problema grande. Fuego", dijo en inglés defectuoso. Recogió su bolso antes de dirigirse a otro centro de procesamiento en Birmingham.

'Nunca me he sentido más asustado'

El sistema de asilo del Reino Unido es un desastre. Ninzr es uno de casi 100,000 personas que esperan que se procese su solicitud de asilo. También ha habido un aumento en los costos de alojarlos. En un discurso del mes pasado, la nueva ministra de Hacienda, Rachel Reeves, afirmó que el gobierno anterior había gastado más de £6.4 mil millones ($8.12 mil millones) en el sistema de asilo.

En Rotherham, un escándalo de acoso notorio proyecta una larga sombra. Durante décadas, cientos de niñas fueron abusadas por bandas de hombres de Asia del Sur, y cuando se expuso la explotación, se acusó a las autoridades de no haber actuado, en parte, por miedo a ser acusadas de racismo. Finalmente, se desmantelaron las bandas, muchos de los perpetradores fueron encarcelados y se reformaron los sistemas. Pero las sospechas persistentes significan que las preocupaciones sobre la inmigración a menudo emergen a la superficie.

Varios transeúntes mencionaron rumores infundados de que los residentes del hotel habían abusado de mujeres locales. CNN preguntó a la policía de Yorkshire del Sur si habían recibido denuncias sobre el comportamiento de los residentes del hotel, pero aún no han recibido respuesta.

Pero los residentes del vecindario cercano dijeron que los residentes no habían causado problemas importantes, más que "un poco de basura".

"Hay un montón de afirmaciones en Facebook de que violan a mujeres", dijo el hombre que vivió a través de los disturbios de Londres. "Mi esposa saca a nuestros perros tarde en la noche. No hay problemas. Nunca causan problemas. Vienen de países devastados por la guerra, no tienen nada que hacer. Juegan fútbol en el estacionamiento. Se emocionaron el año pasado cuando nevó. Nunca habían visto nieve en sus vidas.

"Esta gente - no son animales, no son salvajes, no están haciendo estas cosas a la gente, simplemente son personas que intentan tener una mejor vida".

Otra mujer, sacando a su perro a través del estacionamiento del hotel, dijo que nunca había tenido problemas con los residentes del hotel.

"Nunca me he sentido más asustada de vivir en el complejo que ayer - y eso fue por nuestra propia gente. Entonces, preferiría tener a 100 de ellos viviendo aquí, que a gente que hizo lo que hicieron ayer, viviendo al lado de ellos", dijo la mujer, que también declinó dar su nombre.

Dijo que su cuñado, un oficial de policía que respondía a los disturbios, resultó herido después de que alguien le tirara una piedra en el brazo. "No se fue de inmediato, así que estuvo allí durante horas con un brazo sospechosamente roto tratando de contenerlos". Pasó la noche en el hospital y le diagnosticaron un codo roto.

Aunque otros condenaron los disturbios, estaban frustrados porque los sentimientos detrás de ellos se habían permitido fermentar. Un hombre parado fuera de su casa, que da al hotel, recordó cuando llegaron las primeras familias afganas en 2021.

"La comunidad no podía hacer lo suficiente por ellos. Eran personas increíbles. No hubo ningún problema en absoluto. Luego simplemente pusieron a quien quisieron aquí", dijo.

Dijo que se sentía injustamente etiquetado como "de extrema derecha" por expresar un deseo de que el gobierno "arregle" su sistema de asilo. "En la década de 1970, luchaba contra el Frente Nacional... así que si soy de extrema derecha, adelante, dime", dijo.

Un estado encogido

Aunque las escenas en Rotherham fueron impactantes, el número de manifestantes fue relativamente pequeño - unos pocos cientos, según testigos de CNN. Algunos cuestionaron si a todos se les podía etiquetar con la misma etiqueta de extrema derecha que los más vocales.

"Algunos de ellos eran chicos de 14 años simplemente tirando palos a la policía. Fue como una oportunidad para ser traviesos", dijo Elliott Nuttall, un chico de 17 años que vio cómo la violencia se extendía a su pueblo cercano.

El lunes, había estado planeando reunirse con un amigo, un niño indio whose family moved to the UK when he was five years old. "Su mamá le dijo que no podía salir", porque obviamente no era un buen momento para eso".

Escenas desde dentro y fuera de la Mezquita Central de Rotherham. Ibrar Javid, portavoz de la Mezquita Central de Rotherham que visitó CNN, dijo que había sido preguntado por varias personas la semana pasada: "¿Es seguro ir al parque con nuestros hijos, es seguro ir a la mezquita, es seguro salir a comer con nuestra familia?"

Algunos han tomado la ley en sus propias manos. Javid le dijo a CNN que "puso a algunos miembros de la comunidad en alerta para defender nuestra mezquita".

"Siendo consciente de que iba a haber una protesta unos tres o cuatro días antes, sabiendo lo que estaba pasando a nivel nacional, no puedo creer lo poco policía que estaban".

Videos del domingo muestran una presencia policial inicial ligera mientras cientos de manifestantes de extrema derecha lanzaban piedras a las ventanas del hotel, empujaban un cubo de basura ardiendo a una puerta rota y asaltaban el edificio.

Responder a la oleada de violencia será un desafío para el estado encogido de Gran Bretaña. Starmer ha prometido que "los matones de extrema derecha" sentirán "todo el peso de la ley", pero ese peso ha sido socavado por años de presupuestos recortados mientras los gobiernos conservadores sucesivos impusieron "austeridad" a los servicios públicos del Reino Unido en el caos de la crisis financiera de 2007-2008.

En una encuesta de YouGov publicada a finales del año pasado, menos de la mitad de la gente pensaba que la policía estaba "haciendo un buen trabajo", en comparación con el 77% cuatro años antes. Los números de la policía se redujeron drásticamente bajo el gobierno conservador anterior, aunque recently habían comenzado a restaurarse.

La lista de espera de los tribunales de Gran Bretaña también ha aumentado, especialmente desde la pandemia de Covid-19, lo que hace más difícil sentenciar a los rioters convictos. El espacio en la cárcel también es un problema: el nuevo gobierno laborista Recently announced plans to release some prisoners early to free up space for new convicts.

CNN's Louis Leeson, Nada Bashir y Muhammad Darwish contributed reporting.

