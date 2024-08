<unk>El maratón, es <unk>sobre ser paciente,<unk> dice Hellen Obiri mientras persigue la medalla de oro olímpica

La única mujer que ha ganado títulos mundiales en pista cubierta, al aire libre y en campo a través, Obiri también cuenta con dos medallas de plata olímpicas en 5,000 metros y tres victorias importantes en maratones, incluyendo Boston (dos veces) y Nueva York.

Pero una medalla de oro en los Juegos Olímpicos ha sido hasta ahora esquiva. La corredora keniana condecorada espera cambiar eso en París en los próximos días, ingresando a la carrera de maratón femenina como una de las favoritas para el título.

“Voy a trabajar más duro para hacerlo realidad, para hacer realidad mi sueño”, le dijo a CNN Sport al día anterior a los Juegos Olímpicos.

Esta será la cuarta participación de Obiri en los Juegos, lo que la convierte en una veterana en el campo de maratón femenino. Esa experiencia debería servirle bien en un recorrido de 26.2 millas entre París y Versalles, con 436 metros de ascenso.

Será el último evento de estos Juegos Olímpicos, programado horas antes de la ceremonia de clausura en el Stade de France. Y por primera vez, se ha organizado una maratón masiva para el público en general el sábado por la noche, entre las carreras masculina y femenina.

Esta es la quinta maratón de Obiri, pero arguably la más importante. Después de un debut decepcionante en la distancia en Nueva York, finishing sixth dos años atrás, se ha establecido como la corredora de maratón femenina más en forma del mundo con sus tres victorias consecutivas en Estados Unidos.

Su introducción a la carrera de maratón, es justo decir, ha sido una curva de aprendizaje.

“Cuando voy a la carrera, me dijeron que el maratón es cuestión de paciencia, esperar hasta el último minuto”, dijo Obiri. “Y la paciencia es lo que me dio la victoria en Boston y Nueva York.

“Ese entrenamiento que pones en tu mente y en tus piernas, te da confianza para ganar. Y para mí, ganar Boston y Nueva York, me da mucha motivación para ir a París”.

Sin embargo, los niveles de confianza de Obiri no excluyen los nervios previos a la carrera.

“Cuando empiezas una carrera, en el punto de partida, a veces te pones muy nervioso y te tensas mucho”, agregó. “Pero cuando empiezas la carrera, todo sale de tu mente, te enfocas en: ‘Ahora estoy en el km 2, ahora estoy en el km 3’. Todo en tu mente, es sobre el recorrido, sobre cómo afrontarlo... Para mí, tomaré los Juegos Olímpicos como cualquier carrera de campeonato”.

Al cambiar su enfoque de las carreras de pista a los maratones, Obiri dejó su país natal para unirse al On Athletics Club en Boulder, Colorado. Parece que ese movimiento ha beneficiado su carrera, aunque al principio significó pasar largos períodos lejos de su familia y su hija pequeña.

Pasó cuatro meses sin ver a ninguno de su familia después de hacer el viaje de 8,700 millas a su nuevo hogar, y se acostumbró a comunicarse con su hija a través de múltiples zonas horarias.

“Ahora, estamos mucho más asentados con la familia”, dijo Obiri. “Todo está yendo bien, puedo entrenar bien. Después de que la familia venga, te da apoyo, te da todo lo que quieres, y puedes tener esa paz mental para entrenar porque tu familia está aquí”.

Obiri aún no se ha probado a sí misma en un recorrido de maratón rápido y plano, y la carrera olímpica también es poco probable que rinda un tiempo rápido. Eso será el caso para todos en el campo, pero hay un área en la que Obiri piensa que tiene una ventaja.

Sus nuevas zapatillas de carrera, estrenadas en el Maratón de Boston anteriormente este año, ya han causado algo de revuelo en la comunidad de corredores. Las Cloudboom Strike LS, el último modelo de zapatillas de maratón de la marca suiza de ropa deportiva On, no tienen capuchón de talón, cordones ni lengua. Las partes superiores están hechas de 1,500 metros de filamento, que se rocía en un molde del pie del atleta suspendido por un brazo robótico.

Cuando le entregaron un par, Obiri se sorprendió por lo diferentes que parecen en comparación con otras zapatillas de carrera con placa de carbono, incluso en un momento en el que el calzado de maratón es cada vez más extravagante, colorido y futurista en apariencia.

“Para la primera vez, te pones nervioso, como ‘Esto es ridículo’”, recordó la corredora de 34 años sobre ver por primera vez las zapatillas. Pero esas aprensiones pronto desaparecieron cuando se dio cuenta de lo cómodas que son para usar.

“Dije, ‘Guau, voy a usar estas zapatillas cada vez que haga una carrera”, agregó Obiri, quien aparece en un nuevo documental de On titulado “The Heart to Race”. “Fue increíble, no hay zapatilla como esa”.

En París, Obiri enfrentará la competencia de compatriotas como Peres Jepchirchir, la actual campeona del Maratón de Londres, y la ex plusmarquista mundial Brigid Kosgei, así como la versátil estrella neerlandesa Sifan Hassan, quien ya ha ganado una medalla de bronce en los 5,000 metros en estos Juegos. La etíope Tigst Assefa, la actual plusmarquista mundial, también es una fuerte contendiente para la medalla de oro.

Y en el fondo, Obiri sabe que la clave para el éxito olímpico no está en sus zapatillas, sino en las horas de entrenamiento que ha dedicado a esta carrera en particular.

“Siempre digo, entrenamos duro, ganamos fácil”, explicó Obiri. “Cuando entrenamos con los coaches, lo tomo todo en serio”.

Lea también: