Al lado, dentro de la oficina de una empresa de eventos, los bomberos encontraron el cuerpo quemado de la primera persona que murió en el incendio. La mujer sin identificar que falleció había trabajado en la empresa durante 20 años y se había encerrado en el baño mientras el fuego arrasaba el pueblo. Afuera, el suelo está cubierto de rosas, ahora quemadas, que habrían sido utilizadas para decorar las bodas y bautizos de este verano organizados por la empresa.

El peor incendio forestal de Grecia del año ha disminuido por ahora, pero los bomberos siguen trabajando para apagar las últimas llamas. Después de que el fuego comenzara durante el fin de semana, arrasó más de 156 millas cuadradas (400 kilómetros cuadrados) de bosques en la región de Attica y llegó hasta los suburbios de Atenas. Miles de residentes fueron evacuados.

"En un momento, el fuego fue más rápido que los coches", dijo Vasilis Xypolitas, alcalde del municipio de Kifisia en las afueras de Atenas, a CNN. "En la montaña, no había carreteras para detener los camiones y luchar contra el fuego real".

Aunque los incendios forestales se han convertido en un fenómeno anual en Grecia, ninguno había llegado tan cerca de Atenas, una ciudad de más de 3 millones de personas. Los residentes de los pueblos cercanos dijeron que estaban sorprendidos por lo rápido que se había propagado el fuego.

"Vimos el fuego en la cima de la colina. Parpadeamos y básicamente estaba frente a nosotros", dijo un hombre en el pueblo de Penteli que no quiso ser identificado a CNN.

Otro residente dijo que no entendía cómo un fuego que comenzó a más de 40 kilómetros (25 millas) de distancia había llegado al pueblo tan rápido. Su coche, como muchos otros que flanquean las carreteras que salen de Atenas, estaba quemado. El neumático, el vidrio de las ventanas y el tejido de los asientos estaban chamuscados, dejando sólo un esqueleto de metal ampollado.

Las crews de emergencia trabajaron durante la noche para intentar apagar el fuego, que comenzó el domingo por la tarde cerca de la ciudad de Varnavas. Más de 700 bomberos, casi 200 vehículos y 35 aviones extintores de agua fueron desplegados para combatir el incendio, informó la broadcaster pública griega ERT.

A pesar de los esfuerzos de los equipos de bomberos, estos recibieron una gran ayuda con la disminución del viento el martes, que había alcanzado hasta 40 mph (65 km/h) durante el fin de semana. El nivel de amenaza de incendios forestales se estableció en nivel 4 de 5 el martes y se prevé que caiga a nivel 3 el miércoles para la región de Atenas, según el Ministerio de Crisis Climática y Protección Civil de Grecia. Sin embargo, se espera que los vientos aumenten de nuevo el jueves.

Una vez que los vientos y lo peor del incendio amainaron, los residentes de Chalandri regresaron para inspeccionar los daños. Una mujer llamada Sophia, whose house was mostly spared but whose awnings were burned, despaired: “This was our land. This was our air and our breath. And it’s completely gone.”

Although wildfires are common in Greek summers, climate scientists say that unusually hot and dry weather linked to global warming make the blazes fiercer and more common. Greek authorities have battled dozens of blazes already this summer after enduring its hottest June and July on record.

“In the next year we will have many incidents like this one, and we must find solutions in the way of evacuating”, said Xypolitas, the mayor.

The family in Chalandri whose house was burned said the government was providing emergency accommodation for two nights, but then they would be left to their own devices.

