👋 ¡Bienvenido a 5 Things PM! Un nuevo informe del CDC destaca la importancia de las vacunaciones infantiles rutinarias. Las inyecciones han evitado más de 500 millones de enfermedades y 1 millón de muertes en Estados Unidos desde 1994, según la agencia federal de salud.

Aquí hay otras cosas que podrías haber pasado por alto durante tu día ocupado:

5 cosas

1️⃣ ‘Crucerzilla’: Los barcos de crucero han duplicado su tamaño en las últimas dos décadas, lo que podría llevar a barcos aún más grandes que naveguen por nuestros océanos en el futuro y traigan problemas potenciales, advirtió un nuevo informe. Si la tasa de crecimiento continúa, los barcos en 2050 podrían ser casi ocho veces más grandes que el Titanic.

2️⃣ Consejos para expatriados: Brett Andrews y Jen Barnett pasaron cinco años investigando su mudanza al extranjero y decidieron convertir su experiencia en un nuevo negocio. Expatsi ayuda a las personas a navegar por el proceso complicado de mudarse al extranjero.

3️⃣ Aditivo arriesgado: Beber una bebida con este edulcorante artificial más que duplicó el riesgo de coagulos sanguíneos en 10 personas saludables, según un nuevo estudio piloto. Los coágulos pueden viajar al corazón, desencadenando un ataque al corazón, o al cerebro, desencadenando un derrame cerebral.

4️⃣ Racha de calor termina: La racha de 13 meses consecutivos con un nuevo récord de calor promedio de la Tierra terminó en julio junto con el patrón climático de El Niño. Pero los expertos dicen que esto no cambia nada sobre la amenaza que representa el cambio climático.

5️⃣ Vandalismo en cuevas: En el último giro de los turistas que se comportan mal, las autoridades españolas investigan a un hombre acusado de dañar pinturas rupestres que tienen miles de años de antigüedad al verter agua sobre ellas para tomar mejores fotos para publicar en las redes sociales.

Mira esto

🐈 Delicia turca: Los gatos mandan en Estambul, desde cafeterías hasta bares y en todos los lugares intermedios. Sus fans adoradores incluso abrieron un museo dedicado a los felinos de la calle.

Encabezados principales

• Trump y Harris acuerdan debate en ABC el 10 de septiembre, dice la red• La tormenta tropical Debby genera tornado mortal y inundaciones peligrosas para la vida• Las tasas hipotecarias caen al nivel más bajo en más de un año

102

🥄 Eso es cuántas cucharillas se usaron para hacer un top de biquini que llevó Cate Blanchett. La actriz ganadora del Oscar mostró su look de cocina en la alfombra roja de “Borderlands”. Echa un vistazo a su look atrevido.

Echa un vistazo

🔍 Declaración de moda: El equipo de USA de lanzamiento de peso Raven Saunders no es tímida para destacar y llevó una máscara y gafas junto con el cabello morado y verde mientras competía en los Juegos Olímpicos. “Quiero animar a otras mujeres”, dijo Saunders.

Cita

📖 Un libro abierto: La legendaria estrella no está midiendo palabras sobre cómo se siente acerca de que otras personas cuenten su historia. Planea escribir una memoir que abarca desde su batalla contra el abuso de sustancias hasta sus matrimonios de alto perfil.

Esquina de celebridades

⭐ Nueva serie: Michelle Pfeiffer protagonizará y producirá ejecutivamente el spin-off de “Yellowstone” “Madison”, un proyecto sobre el dolor y la conexión humana que sigue a una familia de Nueva York que vive en Montana rural.

Prueba de conocimientos

✈️ El nuevo CEO de Boeing, Kelly Ortberg, comenzó su trabajo hoy. ¿Dónde se encuentra la sede del aerospacial en dificultades?A. SeattleB. ChicagoC. Austin, TexasD. Arlington, Virginia⬇️ Desliza hacia abajo para ver la respuesta.

Actualización de los Juegos Olímpicos

😷 ‘He corrido con peores condiciones’: Después de su derrota impactante en la carrera de 200 metros, el equipo de EE. UU. Noah Lyles dijo que dio positivo por Covid-19 antes esta semana. Lyles ganó la medalla de bronce.

Buenas vibraciones

😎 Nos gusta terminar las cosas en una nota positiva: Ucrania’s Yaroslava Mahuchikh dedicó su medalla de oro en salto alto en los Juegos Olímpicos de París a los cientos de atletas y entrenadores que han muerto desde que Rusia invadió Ucrania hace más de dos años.

Respuesta de la prueba: D. Boeing trasladó su sede corporativa de Chicago a Arlington, Virginia, en 2022.

Lea también: