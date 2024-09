UniCredit rechaza el intento de adquisición hostil

Cuando Unicredit aumenta significativamente sus acciones en Commerzbank, surge la preocupación de que el banco importante podría absorber al alemán. El líder de Unicredit ahora declara que no presentarán una oferta pública de adquisición a menos que sean invitados.

El CEO de Unicredit, Jean Pierre Mustier, ha descartado la idea de una oferta directa de adquisición para Commerzbank. Tal movimiento sería demasiado agresivo, según declaró en una entrevista con el periódico italiano "Il Messaggero", que ya ha sido publicada. No tienen prisa real por expandir su participación en Commerzbank más allá del 9% que actualmente poseen.

El gobierno alemán le dio a Unicredit las acciones de Commerzbank porque considera que el banco italiano es un inversor confiable y adecuado. Adquirirán las acciones restantes de Commerzbank del gobierno alemán si este decide vender y si Unicredit es bienvenido.

En una entrevista con el "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ), Mustier también mencionó la posibilidad de vender sus acciones de Commerzbank. Unicredit ha mantenido conversaciones a lo largo del año con diversas partes interesadas, incluidas el gobierno alemán. "Si nos sintiéramos no bienvenidos -ya sea que eso sea el caso hoy en día aún está por verse- no habríamos perseguido esta estrategia. Porque en estas transacciones, los principales interesados deben estar de acuerdo", dijo el jefe del banco. El gobierno alemán estaba al tanto del interés de Unicredit en Commerzbank. "Hemos comunicado nuestro interés en Commerzbank al gobierno alemán y a diversas otras partes durante los últimos 2 a 3 años".

Berlín decide de repente hacer una pausa

Espera una diálogo constructivo con la dirección de Commerzbank y el gobierno alemán en un momento adecuado. En una subasta reciente, un paquete del 4,5% de Commerzbank fue a parar exclusivamente a Unicredit, mientras que otro 4,5% se obtuvo en el mercado. Commerzbank ha respondido cautelosamente a los avances de Unicredit y ha pedido al gobierno que mantenga su participación del 12% en el banco. Commerzbank prefiere más tranquilidad. La semana que viene, revisará sus opciones en una reunión estratégica.

El gobierno alemán ha anunciado su intención de evaluar la nueva situación. La agencia de noticias Reuters informó la semana pasada que aunque la decisión de reducir gradualmente la participación del gobierno sigue en pie, la aparición repentina de los italianos ha cambiado la situación, por lo que no se esperan ventas por el momento. Esperará y observará. Fuentes informadas por Reuters revelaron que el gobierno italiano ve con buenos ojos una fusión entre Unicredit y Commerzbank, siempre y cuando la sede permanezca en Italia. Los milaneses pretenden solicitar autorización a los organismos supervisores para adquirir potencialmente hasta el 30% de Commerzbank, según otras fuentes internas.

Un acercamiento anterior a Commerzbank durante el mandato de Mustier como CEO de Unicredit encontró resistencia en Italia. La principal razón fue la propuesta de una sociedad holding en Alemania. Las fusiones transfronterizas han sido objeto de críticas en Roma en el pasado, ya que los bancos italianos ejercen una gran influencia en la financiación de la notable deuda del país.

Mustier le dijo al FAZ que podría aumentar su participación, mantenerla en el nivel actual o venderla. No prefería una retirada. "En la actualidad, simplemente somos un inversor financiero en Commerzbank. Podríamos vender nuestra participación y obtener una importante ganancia, ya que el precio de las acciones de Commerzbank ha subido constantemente". Abogó por más competencia en el mercado bancario alemán, diciendo que "otro banco poderoso y rentable podría contribuir a lograrlo".

Commerzbank y HVB, con sede en Múnich y actualmente parte de Unicredit, serían socios prometedores, según dijo, citando reacciones favorables de empresas, especialmente del sector intermedio. Mustier verificó que el gobierno alemán estaba al tanto de su interés, habiéndolo expresado repetidamente en el pasado. Su banco no era indeseado en la última subasta.

Según Mustier, el gobierno habría preferido varios inversores. Sin embargo, insistió en que no se trataba de un intento encubierto con intenciones hostiles. El 9% es una participación significativa, pero no una mayoría. "Podríamos haber presentado una oferta de adquisición completa, pero elegimos no hacerlo".

El banco italiano Unicredit, representado por su CEO Jean Pierre Mustier, ha expresado repetidamente su interés en Commerzbank tanto al gobierno alemán como a otras partes durante varios años. Si el gobierno alemán decide vender sus acciones en Commerzbank, la Comisión, como organismo regulador de la Unión Europea, deberá revisar y aprobar cualquier posible venta o inversión por parte de Unicredit debido a su participación significativa en el banco alemán.

