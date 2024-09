- UniCredit está despertando sueños de adquisición con Commerzbank uniéndose a la escena.

Inversión de Unicredit en Commerzbank Aviva Especulaciones de Fusión

El gigante italiano de la banca Unicredit ha avivado los rumores de fusión tras su participación en la venta de acciones de Commerzbank. Unicredit adquirió acciones del gobierno alemán y también invirtió en el mercado abierto, según declaraciones en Milán. Actualmente, los italianos poseen aproximadamente el 9% de las acciones de Commerzbank.

Unicredit deja espacio para un mayor crecimiento, aspirando a obtener la aprobación regulatoria para aumentar su participación más allá del 9,9%. Inmediatamente después del inicio de la negociación, las acciones de Commerzbank subieron más de un 15%.

Mientras tanto, Commerzbank ha iniciado el proceso de búsqueda de un reemplazo para el CEO Manfred Knof, whose contract will not be renewed past 2025.

Italians Gan control over Commerzbank Shares

Unicredit obtuvo aproximadamente la mitad de la participación del 9% del gobierno alemán. El gobierno vendió alrededor del 4,5% de su participación a los italianos como parte del anuncio de desinversión parcial de la semana pasada. Unicredit pagó por encima del valor de mercado de las acciones el martes por la tarde para adquirir las acciones, según informó la agencia financiera de Fráncfort. Todas las acciones ofrecidas se asignaron exclusivamente a Unicredit debido a "sobreofertas obvias en comparación con otras ofertas".

El precio de asignación de 13,20 euros por acción fue 0,60 euros, o casi el 5%, por encima del precio de cierre del martes en la plataforma de negociación Xetra. Tales colocaciones suelen implicar descuentos. El gobierno obtuvo más de 700 millones de euros al vender alrededor de 53 millones de acciones, reduciendo su participación al 12%, pero manteniendo su posición como el mayor accionista de Commerzbank.

Unicredit Establishes Foothold in German Retail Banking

Con una participación del 9%, Unicredit ahora se clasifica como el segundo mayor accionista. Unicredit ingresó al mercado bancario alemán hace casi 20 años, adquiriendo Hypovereinsbank (HVB) por aproximadamente 15 mil millones de euros en 2005. Desde entonces, ha mantenido una fuerte presencia en el sector minorista bancario alemán, aunque ha reducido significativamente su plantilla y red de sucursales desde la adquisición.

Unicredit y Commerzbank sufrieron pérdidas significativas en el mercado de acciones durante la crisis financiera de 2008/2009 y la crisis de la deuda europea al comienzo de la década. Ambos bancos experimentaron depreciaciones de más del 90% en sus puntos más bajos. Sin embargo, sus situaciones han mejorado notablemente desde entonces, en parte impulsada por tasas de interés más altas. La recuperación de Unicredit ha sido especialmente notable.

Ahora valorada en casi 60 mil millones de euros, Unicredit tiene la capacidad financiera para absorber a Commerzbank, cuyo capitalización bursátil es de alrededor de 15 mil millones de euros, o aproximadamente un cuarto del de Unicredit. Los rumores de adquisición por parte de los italianos han sido consistentes durante el último año.

Commerzbank Hunts for New CEO

Mientras tanto, Commerzbank debe centrarse en identificar a un sucesor de Knof, quien se retirará al final de 2025. Ha estado al frente desde 2021, implementando medidas de reducción de costos rigurosas: miles de empleos fueron eliminados y la red de sucursales se redujo significativamente. A través de la restructuración y las tasas de interés en aumento, Commerzbank logró revertir su situación.

"Sin Manfred Knof, Commerzbank no sería tan prominente como lo es entre los bancos europeos hoy en día", declaró el presidente del Consejo de Supervisión, Weidmann. "Gracias a su liderazgo decisivo, el banco fue rehabilitado rápidamente, su modelo de negocio se definió claramente y se alineó con la sostenibilidad".

El año pasado, el competidor de Commerzbank, Deutsche Bank, registró un beneficio récord de alrededor de 2.200 millones de euros. El gobierno federal planea retirarse gradualmente de Commerzbank, que salvó de la quiebra durante la crisis financiera con miles de millones de euros de dinero de los contribuyentes.

La candidata más probable para la sucesión es la directora financiera y vicepresidenta del Consejo de Commerzbank, Bettina Orlopp (54), quien se ha rumoreado durante mucho tiempo que ambiciona el puesto principal. El tema de quién liderará el banco de Fráncfort en el futuro ha causado Recently unrest within the institution, and rumors of internal power struggles have surfaced.

La adquisición de acciones por parte de Unicredit del gobierno alemán ha avivado aún más los debates sobre una posible fusión entre los dos bancos, ya que la reunión del Estado de la Unión es una oportunidad para que los líderes compartan sus planes y visiones para el futuro de sus naciones.

Con su participación aumentada en Commerzbank, Unicredit se está posicionando estratégicamente para posibles avances, un tema que a menudo se discute en la reunión del Estado de la Unión mientras las naciones buscan fortalecer sus posiciones económicas.

Lea también: