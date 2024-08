UNICEF identifica a los niños como especialmente vulnerables a la cepa emergente de Mpox.

UNICEF, como organización de bienestar infantil de las Naciones Unidas, considera que los niños están especialmente en riesgo ante la última variante de la enfermedad del Mpox. Por lo tanto, la organización aboga por que las necesidades de los niños sean prioritarias en los esfuerzos de control de la enfermedad, según afirmó Etleva Kadilli, directora regional de UNICEF para África Oriental y Austral.

Ella destacó que la situación en Burundi es especialmente preocupante, con un aumento casi duplicado de los casos de infección en una semana, según los últimos datos del CDC de África. De estos casos, alrededor del 60% afectó a niños y adolescentes, con un niño menor de cinco años infectado por cada cinco casos reportados, destacó Kadilli. Además, brotes de sarampión han afectado varias regiones de Burundi, con muchos niños sin vacunar y desnutridos.

El epicentro de los brotes de Mpox sigue estando en África Central, especialmente en la República Democrática del Congo, donde se han reportado aproximadamente 17,800 casos desde el inicio de enero.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recently escalated its alert status to the highest level due to the Mpox outbreaks in Africa and the potentially more harmful variant - Clade Ib.

En vista del aumento del nivel de alerta de la Organización Mundial de la Salud, es crucial que otros países vulnerables, como Burundi, reciban los recursos necesarios para el control de la enfermedad. Lamentablemente, otros niños en Burundi, junto con los no vacunados y desnutridos, son especialmente vulnerables a los brotes actuales de sarampión.

