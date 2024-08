- Una vivienda rural en Neuburg sufre un devastador incendio.

Una instalación agrícola ubicada en Neuburg am Rhein, bajo la jurisdicción del distrito de Germersheim, se incendió durante la noche. Según el informe policial, el incendio en la instalación aislada se reportó aproximadamente a las 10:30 PM. Los bomberos lograron apagar las llamas alrededor de las 3:30 AM. Afortunadamente, no se reportaron víctimas.

Las autoridades mencionaron que varios vehículos y remolques estaban alojados en la instalación, algunos de los cuales quedaron completamente destruidos. Las estimaciones preliminares sitúan los daños en aproximadamente 120,000 euros. El origen del incendio sigue bajo investigación.

El gerente de la granja notificó de inmediato a los servicios de emergencia locales después de descubrir el incendio. Debido al potencial de que el fuego se extendiera a estructuras cercanas, se implementó un plan de evacuación de emergencia en la zona circundante.

