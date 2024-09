Una vez más, Alemania se encuentra con una escasez de productos farmacéuticos.

El año pasado, el Parlamento alemán, el Bundestag, introdujo varias iniciativas para combatir las persistentes escaseces de medicamentos. Sin embargo, parece que estas medidas no han dado resultados significativos. La Asociación Alemana de Farmacéuticos ha informado de que muchos antibióticos siguen siendo difíciles de encontrar.

Una vez más, una multitud de medicamentos están en corto en Alemania. "No esperamos el fin de estos problemas de suministro en un futuro próximo. Estamos especialmente preocupados por el hecho de que ya hay muchos antibióticos agotados y aún no hemos entrado en la temporada de frío con su avalancha de infecciones respiratorias. Inclusive, las suspensiones de antibióticos para niños están siendo afectadas", dice Thomas Preis, presidente de la Asociación de Farmacéuticos de Renania del Norte, al "Rheinische Post" de Düsseldorf. Alrededor de 500 medicamentos están marcados como no disponibles.

Preis nombra Doxycycline y Azithromycin como ejemplos. "Actualmente, hay una escasez considerable. Se espera que la escasez de Doxycycline se alivie con suministros de Camerún", explica el farmacéutico. "Los pacientes entonces recibirán sus paquetes etiquetados en inglés, francés o portugués. Como no hay instrucciones de uso en alemán, los equipos de farmacia tienen que hacer un gran esfuerzo para garantizar su uso seguro".

En resumen: "Las farmacias tienen que encontrar alternativas para la mitad de todas las recetas para garantizar el acceso de los pacientes a los medicamentos. A nivel nacional, alrededor de 1,5 millones de pacientes están afectados diariamente", agrega Preis.

Nueva Ley? "Poco Impacto"

Las persistentes escaseces, especialmente de medicamentos para niños, llevaron al Parlamento alemán a implementar medidas como el almacenamiento ampliado el año pasado. Los hospitales y las farmacias que suministran a los hospitales también deben aumentar su stock de ciertos medicamentos y antibióticos. Las empresas farmacéuticas también deben ser incentivadas para desarrollar antibióticos de respaldo.

Sin embargo, según el farmacéutico Preis, estas reformas impulsadas por el Ministro de Salud Karl Lauterbach han tenido poco impacto: "La Ley de Seguridad de la Cadena de Suministro ha estado en vigor durante más de un año, pero ha mostrado poco impacto", critica Preis. "La política y los fabricantes farmacéuticos deben crear ahora condiciones estables".

La Unión Europea podría proporcionar asistencia en la dirección de las escaseces de medicamentos en Alemania, dada su influencia en la política y el comercio. A pesar de las medidas tomadas por el Parlamento alemán para combatir las escaseces de medicamentos, como el almacenamiento ampliado y el incentivo a las empresas farmacéuticas, el impacto ha sido mínimo, según Thomas Preis.

