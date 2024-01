Una versión poco conocida de Mickey Mouse llegó antes que 'Steamboat Willie' - y no era muy simpático

A partir de 1928, el travieso icono de Walt Disney protagonizó cortometrajes que se proyectaban antes de las atracciones principales en los cines de todo Estados Unidos. Encandilaba a los espectadores con sus payasadas en blanco y negro y su chillido agudo, todo ello respaldado por una nueva e innovadora tecnología de sonido.

La película más conocida de Mickey Mouse de aquella época es "Steamboat Willie", el cortometraje de siete minutos que llegó a los cines en noviembre de ese año y le dio fama internacional. Pero no fue el debut de Mickey en la gran pantalla. Apareció por primera vez en "Plane Crazy", un cortometraje mudo que se proyectó meses antes que "Steamboat Willie" y que retrata a Mickey de forma poco halagadora.

Con derechos de autor de 1928, la versión muda de "Plane Crazy" se une a "Steamboat Willie" en entrar en el dominio público este año, lo que significa que se pueden compartir, copiar o utilizar sin permiso.

A diferencia de "Steamboat Willie", los fans no encontrarán "Plane Crazy" en Disney+ ni obtendrán más que una mención de pasada en los anales de la historia de Disney. Esto es lo que hay que saber sobre el primer cortometraje de Mickey Mouse y por qué probablemente no lo conoces.

Plane Crazy" no fue un éxito inmediato

En "Plane Crazy", Mickey se propone pilotar un avión biplaza en un intento de emular a Charles Lindbergh, que completó su histórico vuelo de Nueva York a París en 1927. Minnie ocupa el asiento del pasajero y, tras algunos percances frenéticos y el ordeño involuntario de la vaca Clarabelle, la pareja consigue despegar con éxito.

Es entonces cuando las cosas empiezan a ponerse un poco raras. Después de que Minnie rechace sus avances, Mickey dirige el avión en temerarios bucles para asustarla. Cuando ella tiembla de miedo, él se ríe de ella y la empuja a besarse sin querer.

Harta de las payasadas de su pretendiente, Minnie salta del avión y se lanza en paracaídas con sus calzones. El aterrizaje de Mickey es mucho menos elegante, y es rechazado por Minnie después de reírse de su ropa interior ondeante.

"Plane Crazy" y otro corto anterior, "The Gallopin' Gaucho", no tuvieron un éxito inmediato como películas mudas. No fue hasta que Disney y su colaborador Ub Iwerks sincronizaron su animación con el sonido en "Steamboat Willie" que el público aprendió a amar al ratón de dibujos animados.

Para aprovechar el éxito de "Steamboat Willie", en 1929 se estrenaron en los cines las versiones sonoras de "Plane Crazy" y "The Gallopin' Gaucho". ("Plane Crazy" con sonido no será de dominio público hasta 2025.

El primer Mickey Mouse era más malo que ahora

Los primeros dibujos animados de Mickey lo retrataban con más mala leche y más propenso a las rabietas que la mascota bondadosa de Disney que los fans conocen hoy en día. Se comportaba como un canalla con su amada Minnie, revolviéndole el estómago y robándole besos. Este Mickey se enfadaba, se peleaba y fracasaba a menudo, lo que formaba parte de su atractivo inicial.

"Mickey no era perfecto, pero siempre encontraba una forma ingeniosa de salir de las situaciones", dice el animador principal Eric Goldberg en el documental de Disney+ "Mickey: La historia de un ratón".

Una vez que Mickey se hizo querido por los niños cinéfilos, llegó el momento de, en palabras del historiador de la animación David Gerstein, "limpiar sus actos".

"No puede comportarse de ninguna manera que pueda considerarse 'mal comportamiento'", dice Gerstein en el documental de Disney+. A mediados de los años 30, Mickey se convirtió en un heterosexual aséptico y así ha permanecido desde entonces.

Los espectadores contemporáneos han expresado su alarma ante el Mickey más antiguo y crudo. Un usuario de Letterboxd llamado Rian señaló que la versión "Plane Crazy" del ratón era "un poco rata de alcantarilla", que manipulaba a Minnie y arrancaba cruelmente la cola de un pavo para usarla en su avión.

Mickey sustituyó a un personaje anterior

Mickey Mouse fue la segunda criatura antropomórfica de dibujos animados de Walt Disney, pero la primera sobre la que el innovador tenía verdadera propiedad.

El ratón fue supuestamente ideado por Walt Disney en 1928, después de que Universal Pictures reclamara la propiedad de Oswald el Conejo Afortunado, un personaje animado al estilo de Charlie Chaplin que Disney e Iwerks crearon a finales de la década de 1920. Disney quería seguir creando cortos animados, pero sin Oswald, necesitaba una nueva estrella de grandes orejas.

Lo que significa que Mickey pase a ser de dominio público

Ahora que dos de los primeros cortos de Mickey Mouse son de dominio público, personas y entidades distintas del propietario original de los derechos de autor pueden manipularlos o copiarlos. Básicamente, los derechos de autor han expirado y las obras pertenecen ahora al público.

Como ejemplo, podemos citar las historias originales de Winnie-the-Pooh del autor A.A. Milne, que pasaron a ser de dominio público en 2022. Mientras que las versiones animadas de Disney de Pooh y sus vecinos del Bosque de los Cien Acres siguen protegidas por derechos de autor, los derechos de autor de las historias de Pooh de Milne han expirado. Así que, en 2023, el director británico Rhys Frake-Waterfield rodó una película de terror independiente sobre un Pooh y un Piglet asesinos que buscan vengarse de Christopher Robin.

Lo que no pueden hacer los creadores es utilizar las versiones actuales de Mickey y Minnie en un proyecto sin la participación y el permiso de Walt Disney Company. Sólo las primeras versiones en blanco y negro de los ratones favoritos de Disney son de dominio público.

"Las versiones más modernas de Mickey no se verán afectadas por la expiración de los derechos de autor de Steamboat Willie, y Mickey seguirá desempeñando un papel destacado como embajador mundial de Walt Disney Company en nuestros cuentos, atracciones de parques temáticos y productos", declaró un portavoz de Disney a CNN Business.

CNN se ha puesto en contacto con Disney para conocer sus planes para "Plane Crazy" y "Steamboat Willie" en el futuro.

Mientras tanto, muchos fans ya han encontrado formas ingeniosas de incorporar al capitán del barco de vapor Mickey en dibujos animados, memes y otros escenarios originales -y decididamente poco Disney-.

