Una versión antigua de la Constitución de los Estados Unidos reside en el gabinete de NC, puesta a la subasta.

Al comenzar la página inicial, aparecen palabras comunes, pero en letra regular en lugar de la tradicional escritura gótica a la que estamos acostumbrados: "EE. UU., el Pueblo..."

Esta edición particular de la Constitución de los Estados Unidos —se cree que es la única copia propiedad de un particular— se pondrá a la venta en la subasta organizada por Brunk Auctions el 28 de septiembre en Asheville, Carolina del Norte.

Se ha establecido una oferta mínima de $1 millón para esta subasta. No hay un precio mínimo que deba alcanzar el artículo.

Esta edición se publicó después de que la Convención Constitucional hubiera completado el borrador del gobierno de la nación en 1787 y lo enviara al gobierno inicial ineffectual de los Estados Unidos bajo los Artículos de la Confederación, pidiéndoles que lo enviaran a los estados para su ratificación por el pueblo.

Es uno de aproximadamente 100 copias que fueron producidas por el secretario de ese Congreso, Charles Thomson. Solo se conocen ocho copias de estas, y las otras siete se encuentran en instituciones públicas.

Thomson probablemente firmó dos copias para cada uno de los 13 estados originales, validándolas esencialmente. Luego se enviaron a convenciones especiales de ratificación, donde los delegados, todos blancos y hombres, participaron en discusiones prolongadas antes de aceptar la estructura del gobierno de los Estados Unidos que continúa existiendo en la actualidad.

"Este es el punto donde el gobierno y el pueblo se interconectan. El Preámbulo —'nosotros, el pueblo'— este es el lugar donde el gobierno solicitó al pueblo que les concediera poder", dijo el subastador Andrew Brunk.

El camino que siguió este documento entre la firma de Thomson y 2022 sigue siendo un misterio.

Hace dos años, una propiedad en Edenton, Carolina del Norte, que una vez perteneció a Samuel Johnston, se estaba desocupando. Fue el gobernador de Carolina del Norte desde 1787 hasta 1789 y supervisó la convención del estado durante su último año en el cargo, que ratificó la Constitución.

El documento se encontró en una habitación descuidada llena de muebles viejos y una estantería polvorienta, dentro de un archivador metálico de dos cajones con un bote de barniz encima, antes de que la antigua casa de Johnston fuera preservada. El documento era una hoja simple que podía doblarse como un libro.

"Recibo llamadas semanales de personas que creen haber encontrado una Declaración de Independencia o un Discurso de Gettysburg, perousually just a replica. But every now and then, something significant surfaces", dijo Kaller, un experto en la valoración, compra y venta de documentos históricos.

"This is a whole new degree of importance", added he.

La Constitución está impresa en ambas caras de la hoja, junto con una carta de George Washington pidiendo la ratificación. Él reconoció la necesidad de compromiso y el sacrificio de algunos derechos de los estados por el bienestar a largo plazo de la nación.

El hombre que sería el primer presidente de EE. UU. escribió: "Para preservar todos los derechos de la soberanía independiente de cada uno, pero asegurar el bienestar y la seguridad de todos, los individuos que entran en la sociedad deben renunciar a alguna libertad".

Brunk no está seguro de cuánto podría obtener el documento en la subasta, ya que no hay mucho a lo que compararlo. La última vez que se vendió una copia similar de la Constitución fue por $400 en 1891. En 2021, Sotheby's de Nueva York vendió una de las 14 copias restantes de la Constitución que se imprimieron para los delegados del Congreso Continental y la Convención Constitucional por $43.2 millones, un récord para un libro o documento.

Sin embargo, este documento estaba destinado a los Padres Fundadores como delegados a la Convención Constitucional. La copia firmada que se venderá más tarde este mes estaba destinada a los líderes de cada estado, para que el pueblo de los estados pudiera revisarla y tomar una decisión sobre cómo querían ser gobernados, conectando a los autores de la Constitución con el pueblo en los estados que les proporcionarían poder y legitimidad.

La lista de la subasta no revela al vendedor, indicando que forma parte de una colección que es de propiedad privada.

Otros artículos que se pondrán a la venta en Asheville incluyen un borrador preliminar de 1776 de los Artículos de la Confederación y un diario de 1788 de la Convención de Carolina del Norte en Hillsborough, donde los representantes debatieron durante dos semanas si la ratificación de la Constitución concedería demasiado poder a la nación en lugar de los estados.

Esta edición única de la Constitución, con su elegante fuente, muestra un enfoque lujoso en documentos tradicionales. El organizador de la subasta, Brunk Auctions, espera ofertas elevadas para este artículo lujoso en su evento de septiembre.

Lea también: