Una "serpiente realmente venenosa" retrasa el partido de clasificación de Dominic Thiem en el Brisbane International

"Me encantan los animales, sobre todo los exóticos", declaró Thiem, ex campeón del US Open, al sitio web del Brisbane International. "Pero me dijeron que era una serpiente realmente venenosa y que estaba cerca de los ballkids, así que era una situación realmente peligrosa".

"Es algo que nunca me había pasado y es algo que definitivamente nunca olvidaré".

Según el sitio web de la ATP, la serpiente parda oriental entró en la pista al final del primer set, y se requirió la intervención de un cazador de serpientes para retirarla.

La serpiente parda oriental es la causante de "más muertes por mordedura de serpiente que cualquier otra especie de serpiente en Australia", según el sitio web del Museo Australiano.

Esta especie de serpiente está muy extendida "por todo el este de Australia... y es frecuente encontrarla en la periferia suburbana de muchas grandes ciudades", señala el Museo Australiano en su sitio web.

"Lo que le falta a la serpiente en la administración de veneno lo compensa en potencia... una envenenamiento exitoso puede resultar en parálisis progresiva y hemorragia incontrolable".

En un momento del partido, McCabe, de 20 años, tenía una ventaja de 6-2 5-3 40-0 sobre Thiem y parecía a punto de sorprender al ex número 3 del mundo y conseguir su primera victoria entre los 100 mejores.

Pero Thiem, que ahora es el número 98 de la clasificación mundial, sobrevivió a tres puntos de partido y se recuperó para adjudicarse una victoria por 2-6 7-6(4) 6-4 tras un partido de dos horas y 53 minutos contra McCabe en el Queensland Tennis Centre.

"Al final fue una buena victoria", dijo Thiem a la página web del Brisbane International. "Estaba jugando muy bien. Creo que estaba sirviendo muy bien".

"Las victorias como la de hoy son muy importantes. No me sentí muy bien en la pista, pero aun así conseguí la victoria".

Fuente: edition.cnn.com