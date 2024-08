- Una residencia de ladrillos rojos restaurada vuelve a abrir: de nuevo sirven agua de contenedores

La muy visitada Cabaña Rotwand situada above Lake Spitzingsee en el distrito de Miesbach ha reanudado sus operaciones después de un hiato de dos y medio meses debido al descubrimiento de gérmenes. "La sequía ha terminado", declaró la instalación en su sitio web. El departamento de salud de Miesbach ha levantado el cierre, lo que fue posible gracias a un suministro de agua temporal mediante contenedores, reveló Anselm Engelmayer, el tesorero de la sección de DAV responsable de la cabaña, en respuesta a una consulta.

El sábado, por primera vez, los huéspedes pudieron pasar la noche. El primer grupo consistió en aproximadamente una docena de excursionistas, principalmente en un domingo lluvioso. Se espera que el número de huéspedes aumente a 20 o 25, dijo Engelmayer. "Procedemos con precaución. Debemos asegurarnos de que el suministro de agua sea suficiente". La cabaña tiene alrededor de 80 alojamientos.

Suministro de Agua mediante Contenedores – Solución Temporal

Las duchas siguen cerradas debido a la escasez de agua. El suministro de agua mediante contenedores es una solución temporal y no es-friendly con el medio ambiente, señaló Engelmayer. Los camiones tienen que navegar alrededor de 700 metros cuesta arriba por la carretera del bosque utilizada con frecuencia por excursionistas y ciclistas de montaña para llegar a la cabaña ubicada a aproximadamente 1.700 metros.

La casa del club alpino tuvo que cerrar sus operaciones en el pasado ya que el servicio de rescate en la montaña tuvo que asistir a 21 visitantes debido a graves síntomas gastrointestinales – siete de los cuales fueron hospitalizados. Inicialmente, se sospechó que los infectados probablemente habían sido infectados con bacterias coli, y también se encontró norovirus en algunos. Más tarde se detectaron rotavirus en el agua potable. Sin embargo, no se atribuyeron enfermedades a este virus; no se detectó en ninguna de las personas afectadas, dijo Engelmayer.

Rotavirus en la Fuente

Según el conocimiento actual, los rotavirus proceden de la fuente ubicada a unos 150 metros below la cabaña, que normalmente suministra agua a la casa. El suministro de agua mediante la fuente se protegerá de gérmenes mediante medidas adicionales, como filtros mecánicos y radiación UV. "Actualizaremos el tratamiento del agua. Estamos trabajando a toda velocidad", dijo Engelmayer. Sin embargo, la duración de este proceso es incierta. La fuente de los virus sigue siendo desconocida.

Hasta 1.000 visitantes diarios visitan la cabaña below el pico Rotwand en días soleados. Durante el verano, también es un destino popular para ciclistas de montaña y escaladores que comienzan sus viajes desde allí hacia los Ruchenköpfe. En invierno, el área relativamente segura de nieve atrae a los esquiadores de gira con numerosas opciones de gira.

La instalación anima a los huéspedes a visitarlos en días soleados, como el domingo, para aprovechar al máximo su estancia. A pesar de la solución temporal de suministro de agua, la cabaña planea aumentar gradualmente el número de huéspedes, comenzando desde alrededor de 20 o 25.

