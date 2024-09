- Una repetición de la prueba conduce a un accidente fatal con una mujer conductora y un bloque de hormigón.

Se ha iniciado un nuevo juicio en la Corte Regional de Colonia, centrado en un incidente fatal que involucró a un conductor y un bloque de concreto caído. La víctima, una mujer de 66 años, perdió trágicamente la vida cuando su pequeño vehículo quedó aplastado por una barrera acústica de un tonelada en la A3 en noviembre de 2020. Según la acusación, prácticas deficientes en la construcción provocaron el incidente.

El juicio se vio obligado a reanudarse el lunes, tras un recurso exitoso de un abogado de la defensa contra la liberación del miembro original del jurado. La Corte Regional Superior de Colonia ordenó posteriormente un nuevo juicio con nuevos miembros del jurado. El caso se había juzgado por primera vez a mediados de agosto, lo que llevó a este proceso posterior.

Posible Culpabilidad

Tres ingenieros civiles están siendo juzgados. El de 62 años, que actuó como gerente de proyecto para la empresa constructora responsable durante la expansión de ocho carriles de la A3 en Colonia entre 2006 y 2008, está acusado de homicidio por negligencia con intención de poner en peligro. Dos antiguos empleados del departamento de Street.NRW, de 59 años, también están siendo juzgados, enfrentando cargos de homicidio por negligencia debido a su negligencia.

La empresa constructora había instalado algunas de las barreras acústicas de seis toneladas en 2008, utilizando componentes improvisados para el soporte, lo que resultó en una protección contra la corrosión insuficiente, según se afirma en la acusación. La aceptación de estas construcciones improvisadas dependía de una opinión experta sobre su capacidad de carga y duración.

Inacción

Este informe experto, que declaraba la construcción deficiente, se entregó al ingeniero de 62 años, pero supuestamente, no lo comunicó a Street.NRW. "Se mantuvo inactivo, a pesar de que la inminente falla de los soportes era evidente", dijo la acusación. Según el fiscal, esta inacción "implícitamente aceptó la pérdida de una vida".

El abogado de la defensa del ingeniero negó los cargos, afirmado que su cliente no sabía del informe y no lo había ocultado. Además, no fue su cliente quien supervisó la instalación del panel, sino un gerente de construcción fallecido.

Los dos antiguos empleados del departamento de Street.NRW son acusados de no solicitar el informe experto, a pesar de que reconocieron la estipulación de aceptación condicional. La acusación identifica esto como una negligencia en el deber.

El abogado del hombre de 59 años enfatizó que el incidente fue un accidente y que su cliente no tenía responsabilidad.

El juicio está previsto que finalice a finales de año.

El caso se ha entregado a la ['Oficina del Fiscal'] para su ulterior investigación debido a la gravedad de los cargos y la posible negligencia corporativa. A pesar de los argumentos de la defensa, la acusación cree que las acciones o inacciones de los acusados contribuyeron directamente a la muerte de la mujer a manos de un bloque de concreto caído.

