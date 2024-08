- Una remuneración sustancial se exigió por "Operación Día del Chacal"

Tras ganar el Oscar en 2015 por su interpretación del físico Stephen Hawking en "The Theory of Everything", el actor británico Eddie Redmayne (42) consiguió un mayor reconocimiento. Se hizo famoso por su papel de Magizoólogo Newt Scamander en el spin-off de Harry Potter "Fantastic Beasts and Where to Find Them". Según informes recientes, Redmayne está a punto de recibir una ingente cantidad de dinero por su papel en la serie de Sky "The Day of the Jackal".

Una nueva versión de un clásico de suspense

Esta serie es una interpretación moderna del popular thriller escrito por el autor bestseller Frederick Forsyth (86), publicado por primera vez en 1971 y posteriormente adaptado al cine en 1973 con Edward Fox (87) y de nuevo en 1997 con Bruce Willis (69) como el personaje principal. La trama gira en torno a un famoso asesino a sueldo contratado para eliminar a una figura política destacada.

Según el "Mirror" británico, Redmayne está previsto que cobre una cuantiosa cantidad de un millón de libras (alrededor de 1,2 millones de euros) por episodio por su interpretación en la adaptación de la serie. Según el informe, este thriller de diez episodios establecerá un nuevo récord financiero para la producción de series de Sky.

"The Day of the Jackal" se estrenará en exclusiva en Sky y WOW el 07.11.2024.

El salario de Eddie Redmayne por su papel en "The Day of the Jackal" está previsto que batirá récords, con informes que sugieren que cobrará un millón de libras por episodio.

