Una relación no tan especial: La accidentada historia de los propietarios estadounidenses que invierten en el fútbol inglés

Los aficionados afirman que su actitud de no intervenir demuestra que los propietarios estadounidenses no entienden, o entienden muy poco, por qué los hinchas ingleses sienten tanta pasión por los clubes a los que apoyan.

Un antiguo director ejecutivo del Manchester United, Peter Kenyon, está de acuerdo con esa caracterización de los propietarios de su antiguo equipo.

"No creo que los Glazer sepan realmente lo que es el fútbol", declaró Kenyon al podcast Business of Sport de The Athletic el mes pasado, refiriéndose a los propietarios del Manchester United.

"No estoy seguro de que la gente que está ahora en ese club sepa de qué va el club".

El aplazamiento del partido del domingo entre el Manchester United y el Liverpool debido a las protestas de los aficionados -que en ocasiones se tornaron feas- puso de manifiesto el descontento de muchos seguidores por la forma en que la familia Glazer ha dirigido el equipo más laureado de la Premier League.

La policía calcula que más de 1.000 manifestantes invadieron el campo de Old Trafford antes del partido contra el Liverpool.

Unas 200 personas se congregaron también frente al hotel Lowry de Salford, donde se alojaban los jugadores del United antes del partido, para protestar contra los propietarios estadounidenses del club.

En respuesta a la protesta, el Manchester United emitió un comunicado: "El club no desea que se castigue a los manifestantes pacíficos, pero colaborará con la policía para identificar a los implicados en actividades delictivas, y también impondrá sus propias sanciones a los abonados o socios identificados... Seguimos comprometidos con el diálogo y el compromiso con nuestros aficionados a través del foro Fans y otros canales apropiados."

El descontento de los seguidores del United con los Glazer se ha intensificado después de que seis de los principales clubes ingleses firmaran el mes pasado para unirse a la Superliga Europea (ESL), una competición multimillonaria formada por 12 de los equipos más importantes del fútbol europeo. El Manchester United era uno de los 12 clubes.

Aunque la empresa se vino abajo menos de 48 horas después de su anuncio, la falta de consulta a los aficionados movilizó a muchos de ellos, no sólo del United, que quieren recuperar el control de la competición por la que pagan tanto dinero.

Los seis miembros fundadores de la Premier League acabaron retirándose de la ESL, empezando por el Chelsea y el Manchester City, tras las críticas generalizadas de aficionados, medios de comunicación, políticos e incluso miembros de la realeza.

La participación del Arsenal y el Liverpool en el fallido proyecto de la Superliga también ha provocado el descontento de los aficionados hacia sus respectivos propietarios, Kroenke y Henry -junto con el presidente del Liverpool, Tom Werner-.

El Arsenal, por ejemplo, cobra a los aficionados hasta 132 dólares por asistir a un partido.

El lunes, la Premier League emitió un comunicado en el que reconocía "la fuerza de los sentimientos y el derecho de los aficionados a saber lo que está pasando" al abordar las protestas de Old Trafford.

"Nos comprometemos a mantener un estrecho diálogo con los aficionados y sus representantes, mientras trabajamos con la FA y el Gobierno para identificar soluciones, pero pedimos que todas las protestas sean pacíficas", añadía el comunicado.

La CNN se ha puesto en contacto con la familia Glazer, Kroenke y Henry para pedirles comentarios.

Deuda

Desde que se hizo con el control del Manchester United en 2005, la familia Glazer, propietaria también de los Tampa Bay Buccaneers de la NFL, nunca se ha ganado a los aficionados.

"Después de dieciséis años, ni un solo miembro de la familia Glazer ha tenido siquiera una conversación con nosotros", declaró el lunes en un comunicado el Manchester United Supporters Trust (MUST), un grupo de más de 200.000 seguidores del club.

Cuando la familia Glazer se hizo cargo del club, los aficionados que hablaron con la CNN temían que se endeudara y que a la familia sólo le interesara su marca, rivalizada únicamente por el Real Madrid, y sus ingresos. El Manchester United era un club sin deudas antes de que los Glazer compraran el equipo.

Según las últimas cuentas del club publicadas el 4 de marzo de 2021, la deuda neta del club es de 630,7 millones de dólares (455,5 millones de libras). En diciembre de 2019, antes del inicio de la pandemia de coronavirus, la deuda neta del club había alcanzado los 283,16 millones de dólares (203,6 millones de libras).

La prioridad de los Glazer es el éxito en el terreno de juego y la familia puede señalar una inversión neta de 240,3 millones de dólares (200 millones de euros) en adquisiciones de jugadores en los últimos dos años, más que cualquier otro gran club europeo. En total, más de 1.081 millones de dólares (900 millones de euros) desde 2013.

El domingo no fue la primera vez que los aficionados del United organizaron una protesta. En 2010, MUST organizó una protesta en la que los aficionados llevaban bufandas verdes y doradas a los partidos, los colores originales del club, abandonando la irónica ropa roja y blanca para el cuello.

Mientras los Glazer apuntan a un meteórico aumento de los ingresos comerciales del club, MUST reclama un modelo de propiedad más orientado a los aficionados tras las protestas del domingo.

En su declaración del lunes, MUST esbozó un plan de cuatro puntos para "reequilibrar la actual estructura de propiedad en favor de los aficionados", exigiendo una respuesta de los Glazer antes del viernes.

Parte de ese plan exige un "plan de acciones" que otorgue a los aficionados derechos de voto similares a los de la familia Glazer.

Uno de los puntos incluye que se ofrezca a los aficionados del Manchester United la oportunidad de comprar acciones de la familia Glazer en el club hasta que "se reduzcan a una minoría o incluso se compren por completo".

Ese tipo de modelo es un guiño a la norma de propiedad 50+1 que prevalece en el fútbol alemán, donde no se permite a inversores externos y socios comerciales -como Audi o Adidas- hacerse con el control, sino que se garantiza que los socios, a menudo también aficionados, conserven la propiedad mayoritaria de los clubes.

Un genio fuera de la botella

Mientras que el Manchester United y los Glazer están actualmente en el punto de mira, los aficionados han dirigido su ira contra otros propietarios con sede en Estados Unidos en las últimas semanas debido a su participación en la ESL.

En el Arsenal, hace unos fines de semana se produjeron protestas frente al Emirates Stadium de Londres exigiendo a Kroenke que vendiera sus acciones en el club.

Aunque Daniel Ek, aficionado del Arsenal y fundador de Spotify, anunció su intención de presentar una oferta por el club, Kroenke ha insistido en que no hay intención de vender.

En el Liverpool, que se ha enorgullecido de la estrecha conexión con sus aficionados -simbolizada por el lema "This Means More"-, la noticia de que el club se había inscrito en la ESL no fue bien recibida.

Posteriormente, en un vídeo publicado en las redes sociales del Liverpool, el propietario del club, Henry, considerado uno de los principales impulsores de la Superliga, se mostró contrito.

"Durante las últimas 48 horas, habéis sido muy claros al decir que no se mantendría. Os hemos escuchado. Os he escuchado. Y quiero pedir disculpas a Jurgen [Klopp, entrenador], a Billy [Hogan, consejero delegado], a los jugadores y a todos los que trabajan tan duro en el Liverpool para que nuestros aficionados se sientan orgullosos", dijo Henry, propietario del gigante de la MLB Boston Red Sox. "No tienen absolutamente ninguna responsabilidad en este trastorno.

"Ellos fueron los más perturbados, e injustamente. Esto es lo que más les duele. Aman a su club y trabajan para que se sientan orgullosos cada día. Sé que todo el equipo del Liverpool tiene la experiencia, el liderazgo y la pasión necesarios para reconstruir la confianza y ayudarnos a seguir adelante."

Joseph DaGrosa, inversor estadounidense y presidente de Kapital Football Group, que ha mantenido conversaciones con clubes de la Premier League en el pasado, afirma que los actuales propietarios se han metido en problemas por "considerar la propiedad de un club como la de cualquier otro negocio, es decir, con el ánimo de lucro por delante".

"Nunca creímos que la Superliga saldría adelante porque sabíamos que no contaría con el apoyo de los aficionados", declaró DaGrosa a CNN Sport.

"Aunque no nos ha sorprendido en absoluto la respuesta real de los aficionados, sí nos ha sorprendido la rapidez con la que se ha agravado la situación y las protestas que se han producido".

El resultado concreto que desean los aficionados que protestan varía.

A algunos les gustaría ver a diferentes propietarios en sus clubes, mientras que a otros les gustaría que el modelo de propiedad 50+1 utilizado en Alemania se aplicara en el Reino Unido, pero el mensaje es claro: no más a la percibida liquidación de activos de los clubes, o a los propietarios que se centran únicamente en la generación de ingresos.

Aún no está claro si el Gobierno británico intervendrá para poner en marcha una legislación que modifique el entramado de leyes sobre la propiedad del fútbol.

Sin embargo, lo que las últimas semanas han demostrado es que el genio ha salido de la botella: los aficionados quieren que los clubes ingleses les escuchen de verdad.

Fuente: edition.cnn.com