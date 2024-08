- Una rebelión contra la inclusión de género no llega a término

La campaña liderada por el grupo de Hamburgo "Deténgase el lenguaje de género en la administración y la educación" está en peligro de no llegar a su objetivo. Los líderes de la iniciativa han expresado su preocupación por no alcanzar las 66.000 firmas necesarias para un referéndum antes del próximo miércoles, con solo alrededor de la mitad obtenidas hasta ahora. La última semana de las vacaciones de verano es crucial, ya que el comunicado mencionó: "Si no conseguimos duplicar el número de firmas para el 28 de agosto a las 23:59, también sería un golpe para la democracia directa".

Los iniciadores han culpado al Senado por establecer el plazo de recolección de firmas durante las vacaciones y la mala organización de la campaña. Jens Jeep, portavoz de la iniciativa, expresó su pesar, stating "Si hubiéramos recolectado firmas en septiembre, ya habríamos obtenido todas las firmas para ahora".

Además, la falta de promoción de la petición en los 17 puntos de servicio de Hamburgo ha provocado críticas. "Es responsabilidad del Senado que los ciudadanos permanezcan en gran medida informados sobre la petición y compliquen el proceso de firma", se quejó la iniciativa.

A principios de julio, la iniciativa enfrentó obstáculos cuando su solicitud urgente de posponer la recolección de firmas fue denegada por el Tribunal Constitucional de Hamburgo. La administración de Hamburgo, las instituciones educativas y las empresas municipales son los objetivos previstos de la iniciativa, que busca dejar de utilizar las estrellas de género y los dos puntos coloniales en la promoción de la diversidad de identidades de género.

En la legislación elaborada por la iniciativa, el Senado está obligado a instruir a estas instituciones para que sigan las regulaciones oficiales sugeridas por el Consejo de Ortografía Alemán en sus comunicaciones y publicaciones oficiales, escritas o electrónicas.

Si se recogen firmas suficientes para el 28 de agosto, un referéndum podría coincidir con las elecciones federales.

El año pasado, los "oponentes al género" lanzaron con éxito su campaña ciudadana, recolectando 16.000 firmas y presentándolas en el ayuntamiento. Según la ley de referéndum de Hamburgo, la petición debe avanzar al siguiente paso ya que el parlamento no aprobó la legislación presentada.

Si se adquieren las firmas necesarias para el 28 de agosto, el camino hacia un referéndum se aclararía, lo que permitiría a los residentes de Hamburgo votar sobre él junto con las elecciones federales en septiembre de 2025.

La preocupación de la iniciativa por no alcanzar las firmas requeridas proviene del hecho de que el género y el sexo son temas complejos que requieren discusiones matizadas. A pesar del desafío, Jens Jeep sugirió que si la recolección de firmas hubiera comenzado en septiembre, podrían haber alcanzado las firmas suficientes para ahora.

