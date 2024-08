- Una personalidad se transforma en un esfuerzo musical

El fenómeno musical nacido en Alemania, Felix Jaehn, famoso como DJ, experimentó un gran salto en su carrera musical en 2015. Acompañado por numerosos éxitos en las listas y logros profesionales, este individuo, que ahora se hace llamar Fee, anunció en abril de 2024 que también había emprendido un viaje personal a lo largo de los años.

De reuniones en el pueblo a escenarios internacionales

En una entrevista en "Sweet and Spicy" en abril de 2024, Fee compartió: "Empecé a los 15 o 16 años tocando música en los cumpleaños de mis amigos. En ese entonces, simplemente llevaba una lista de reproducción; los servicios de streaming aún no eran comunes. Encontré placer en ello y luego invertí en mi primer controlador". Nació en Hamburgo, Jaehn formó un dúo de DJ con tres amigos y su hermano, actuando en fiestas locales, eventos del pueblo y bodas en el norte de Alemania.

Después de completar su educación formal, Jaehn se trasladó a Londres durante un año, sumergiéndose en la producción musical, distribuyendo mixtapes, iniciando un canal de SoundCloud y remixando canciones sin permiso. Su debut remix combinó "Fix You" de Coldplay y "Another Love" de Tom Odell. Los esfuerzos de Jaehn dieron sus frutos en 2015. Su remix de "Cheerleader" (n.º 1 en 55 países) y su versión de "Ain't Nobody (Loves Me Better)" (n.º 1 en 36 países) obtuvieron reconocimiento a nivel mundial. Esta última fue nombrada el éxito del verano de Alemania ese año. Jaehn posteriormente colaboró con artistas como Mark Forster, Herbert Groenemeyer, Vize, Robin Schulz, Ray Dalton, Calum Scott, Katja Krasavice y Leony. Sus presentaciones se expandieron a festivales importantes como Tomorrowland y Parookaville.

Un Viaje de Descubrimiento Personal

Después de su ascenso musical, Jaehn se abstuvo de discutir públicamente su orientación sexual. "También estaba cuestionando mi propia identidad", reconoció Jaehn en "Sweet and Spicy". "En una sociedad heteronormativa, la gente simplemente asume".

En 2018, Jaehn reveló abiertamente su orientación sexual a "ZEITmagazin". Un "conflicto" previo le impidió comprometerse en una relación seria. "A veces me sentía atraído por mujeres, a veces por hombres", explicó, expresando la esperanza de descubrir sus verdaderos sentimientos algún día. En ese momento, Jaehn se identificó como bisexual.

Jaehn reconoció su autoaceptación en su música en 2019. "He escrito una canción muy especial para mí - 'Love on Myself'", compartió Jaehn con "EDM Den". "Es sobre amor propio y autoaceptación. En el pasado, esto fue una lucha cuesta arriba, como sugieren las letras. Me alegra que esta lucha ya no forme parte de mi vida y que pueda compartir mi optimismo y mi historia con el mundo, con la esperanza de inspirar a otros a amarse y buscar dentro de sí mismos en lugar de buscar validación en otros lugares".

Sobre su álbum "Breathe" de 2021, Jaehn habló sobre su viaje de descubrimiento personal y proceso de curación. "He ganado autoconciencia. He superado mis ataques de pánico y ansiedad", remarked Jaehn in a September 2021 interview with spot on news. "He quitado la lente de mi cabeza, observando el mundo con claridad cristalina, la perspectiva alterada. Ahora soy una persona más relajada y contenta". La meditación, una estancia en un monasterio y la terapia ayudaron en su recuperación. "Desde que luché con problemas de salud mental graves, tuve que buscar respuestas. A pesar de los obstáculos, estoy agradecido por ese período. Aún soy joven, pero he pasado mucho tiempo reflexionando y encontrando mi centro. Ahora me despierto todos los días con alegría, moldeando mi vida".

Renacimiento de un Nombre y un Proyecto Musical

Desde 2023, el ganador de múltiples premios "Best Dance Act" 1 Live Krone y un prestigioso premio Bambi ha adoptado una nueva personalidad en las redes sociales. En una entrevista de septiembre de 2023 con la revista "Faces", Jaehn dijo: "He descubierto una nueva faceta de mí mismo. Esperé hasta los 28 años para atreverme a expresar este lado de mí mismo, ya que se me enseñó y condicionó que este estilo era 'femenino' y creía que no podía hacer algo así como hombre". Sin embargo, Jaehn continúa adoptando esta expresión, sintiéndose seguro en su decisión. "Soy consciente de que el riesgo de ser acosado o incluso dañado aumenta ya que la sociedad ahora puede identificarme fácilmente como queer". Abogando por la comprensión y el conocimiento, Jaehn expresa sus preocupaciones sobre el racismo, el sexismo y la homofobia. "Desafortunadamente, no todos se sienten seguros al asistir a clubs y festivales. Es algo en lo que realmente pienso y me educ

En abril de 2024, Jaehn habló sobre su propia pansexualidad como orientación sexual, en la que las personas no clasifican inicialmente en función del género o la identidad de género, durante el programa de televisión "Sweet and Spicy". Elaboró sobre el origen de su nombre actual, Fee, diciendo: "Me identifico como no binario y prefiero un nombre de género neutro, por eso Fee". Su proyecto musical continuará bajo el nombre de Felix Jaehn, pero anima a los fans a usar Fee al conversar con ellos. El nombre del artista se ha transformado en una persona, una figura pública, según la reflexión de Jaehn. "Puedo separar lo profesional de lo personal. Mi persona es honesta y genuina, pero no todo de mí necesita ser transmitido, y también tengo otros proyectos". Las pronombres preferidos de Fee son "dey/den", o los fans pueden simplemente usar el nombre como signo de respeto.

¿Cómo reaccionaron las personas al nuevo aspecto de Jaehn? Jaehn reveló en la entrevista "Sweet and Savory" que ha perdido varios cientos de seguidores con cada publicación desde que adoptó expresiones más femeninas y hizo declaraciones políticas. Afortunadamente, esto llevó a una disminución de los trolls y los comentarios odiosos. "Estoy agradecido porque no pertenecen a mis espectáculos. Entonces, simplemente pueden irse". La industria musical todavía lucha contra la toxicidad de género, pero Jaehn trata de "seguir adelante y usar la plataforma para elevar a otros" y, por ejemplo, fundando una discográfica, allanar el camino para amigos queer. "Estoy encontrando mi lugar en la escena y estoy prosperando". Cuando es necesario, Jaehn se retira en la "burbuja de izquierda queer feminista" para recargar y crecer.

Felix Jaehn toma un descanso para recuperarse

Un día antes de cumplir 30 años, Jaehn compartió una publicación de Instagram emotiva: había estado luchando con la distress interna, que solo se hizo aparente después de buscar ayuda profesional. En consecuencia, el DJ anunció que actualmente está "demasiado expuesto para actuar". Todos los espectáculos próximos han sido suspendidos temporalmente. "Es hora de descansar. Es hora de sanar".

