11:18 Documental Controversial "Rusia en Guerra" se Exhibirá de Nuevo en el Festival de Cine de Toronto

El documental controversial "Rusia en Guerra" se exhibirá nuevamente en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Originalmente, la función fue cancelada debido a "peligros graves" que se sugerían. La cineasta ruso-canadiense Anastasia Trofimova pasó numerosos meses filmando a soldados rusos en la línea del frente en Ucrania para esta película. El embajador ucraniano en Canadá criticó la decisión del festival, afirmando que estaba sirviendo como plataforma para la propaganda rusa.

10:51 Embajador Ruso en Alemania Expresa Escepticismo sobre Conversaciones de Paz

El embajador ruso en Berlín, Sergei Nechaev, expresó dudas sobre cualquier futuro diálogo para resolver el conflicto con Ucrania. Insistió en que primero debe haber un plan de paz completo, y luego Rusia puede examinar el plan y decidir si coincide con sus propias visiones. El canciller alemán Scholz había abogado anteriormente por un progreso más rápido en las conversaciones de paz, involucrando a Rusia también. "Habrá otra conferencia de paz", dijo Scholz. Él apoya la creencia del presidente ucraniano Zelensky de que Rusia debe participar en las discusiones.

10:31 Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas Ayudará a Ucrania a Prepararse para el Invierno

La empresa de energía ucraniana Naftogaz está fortaleciendo su cooperación con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) en un esfuerzo por garantizar la seguridad energética. Las autoridades temen que los numerosos ataques aéreos rusos a la infraestructura esencial podrían llevar a un invierno particularmente duro para los ucranianos, con cortes de energía, calefacción y agua generalizados. El PNUD trabajará para minimizar las interrupciones en el acceso de la población a la energía, utilizando sistemas de energía de respaldo como generadores de gas.

09:55 Aproximadamente 280,000 Personas Sin Electricidad en Sumy Después del Ataque con Drones Rusos

En la región ucraniana de Sumy, que fue objetivo de drones rusos Shahed esta mañana, alrededor de 280,000 personas aún están sin electricidad. La fuerza aérea ucraniana afirma haber derribado 16 drones, pero los que lograron pasar causaron daños a la infraestructura crítica.

09:28 Ucrania: Soldados Rusos Decapitan a Prisionero de Guerra con Espada

El comisionado de derechos humanos del parlamento ucraniano informó que soldados rusos ejecutaron a un prisionero de guerra ucraniano desarmado, whose hands were bound with tape. The inhumane brutality and savagery demonstrated by the Russians is unimaginable, concluded the Ukrainian expert. An image of the slain soldier was released on social media today. The sword used to carry out the act bears the inscription "For Kursk." Ukrainian photographers Konstantin and Vlada Liberova publish photos of Ukrainian soldiers who have managed to survive Russian imprisonment.

09:02 Comandante Checheno Proporciona Perspectiva sobre la Ofensiva de Kursk

Cuando Kyiv lanzó un asalto sorpresa en la región fronteriza de Kursk al comienzo de agosto, la dirección militar rusa permaneció en silencio. Sin embargo, el comandante checheno Apti Alaudinow mostró optimismo en su canal de Telegram: "Stay calm, enjoy some popcorn, and watch as our guys successfully annihilate the enemy," wrote on the initial day of the operation. Ever since, Alaudinow has become the primary commentator on the Kursk offensive, with his remarks being widely circulated by Russian media. Such widespread media visibility is only achievable with favor from the highest echelons, according to experts consulted by the news agency AFP. Alaudinow appears to enjoy an unusual level of freedom of speech, much like Chechen leader Ramzan Kadyrov, who is reportedly in poor health. Some even speculate that Alaudinow may be a potential successor to Kadyrov.

08:42 Alemania Proporciona 100 Millones de Euros en Ayuda Invernal a Ucrania

Alemania asignará otros 100 millones de euros para ayudar a Ucrania durante el invierno, anunció la ministra de Asuntos Exteriores alemana Annalena Baerbock durante su visita a Moldavia en Chisinau. "Es evidente que el otoño se acerca y el invierno llegará pronto", dijo antes de dirigirse a la plataforma de asociación de Moldavia en la capital de la antigua república soviética. Rusia está supuestamente planeando otra "guerra de invierno", con la intención de infligir la mayor cantidad de sufrimiento posible sobre la población ucraniana.

08:01 Rusia Lanza Ataques Aéreos sobre Instalaciones de Energía de Ucrania en Sumy

Ucrania informa sobre un gran ataque con drones por parte de Rusia. La defensa aérea ucraniana derribó 34 de 51 drones rusos durante la noche, según informes de la fuerza aérea. El asalto afectó a cinco regiones. Según las autoridades regionales, las instalaciones de energía en la región de Sumy en el este de Ucrania también fueron atacadas. Un total de 16 drones rusos fueron interceptados en Sumy, dañando o destruyendo la infraestructura crítica, incluidas las fuentes de agua y los hospitales, que estaban conectados a fuentes de energía de respaldo. Los equipos de emergencia actualmente están reparando los daños.

07:10 Kyiv Daily: Base Militar Rusa Attacked

En las primeras horas, se llevó a cabo un ataque con drones de ataque contra la base militar rusa en Engels, ubicada en la región de Saratov. El medio de noticias ucraniano "Kyiv Daily" proporciona imágenes con el sonido de explosiones audible. Según el informe, en la pista se encuentran bombarderos estratégicos equipados con misiles, que Rusia utiliza para strikes contra ciudades ucranianas.

06:35 Stoltenberg Alienta a Discusión sobre el Uso de Armas de Alcance ExtendidoEl secretario general saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, aprueba la reciente discusión global sobre la posible autorización de Ucrania para atacar territorio ruso con armas de largo alcance desde el oeste. Stoltenberg habló con el broadcaster británico LBC, stating que cada miembro de la alianza tiene el poder de tomar tales decisiones; sin embargo, es crucial coordinarse estrechamente en estos asuntos. Ucrania ha solicitado repetidamente permiso para atacar centros de comando, aeropuertos y infraestructura rusos. En cuanto al miedo a la escalada de la guerra, Stoltenberg reconoció que no hay opciones en la guerra que sean libres de riesgos. "Pero aún creo que el mayor riesgo para nosotros es la victoria de Putin en Ucrania."

06:13 Meta Restringe la Difusión de la Propaganda Rusa a Través de RTLa empresa matriz de Facebook, Meta, ahora limita la difusión de la propaganda del estado ruso a través de canales como el canal de televisión RT. El RT (anteriormente Russia Today) y las organizaciones afiliadas ya no se distribuirán a nivel mundial a través de los servicios de Meta como Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads. En la UE, RT ha sido prohibido desde principios de 2022 debido a las campañas de desinformación que rodean la invasión rusa de Ucrania. Para obtener más detalles, haga clic aquí:

05:33 Lukashenko Libera a 37 Presos en BielorrusiaEl líder autoritario de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha concedido la amnistía a 37 presos. La Administración Presidencial de Minsk revela que los presos habían sido condenados por "extremismo", una etiqueta que se asigna con frecuencia a los críticos del gobierno bielorruso. El grupo liberado incluye a seis mujeres y varios individuos con condiciones médicas. No se proporcionan detalles específicos sobre la identidad de los 37 presos indultados. En los últimos dos meses, Bielorrusia ha liberado con frecuencia a presos que habían sido encarcelados por protestar contra el régimen. En mitad de agosto, se concedió la libertad a 30 presos políticos, mientras que otros 30 siguieron en septiembre. En cada caso, el jefe de estado afirma que los presos expresaron arrepentimiento y pidieron perdón.

03:11 Informe de la ONU: Deterioro de los Derechos Humanos en RusiaSegún un informe de la ONU, la situación de los derechos humanos en Rusia está deteriorándose gravemente. Mariana Katzarova, una miembro nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2023, verificó que hay un "sistema estructural y respaldado por el estado de violaciones de los derechos humanos" diseñado para reprimir la sociedad civil y la oposición política. El informe concluye que los críticos de la guerra de Rusia contra Ucrania y los disidentes ahora son objetivo de manera más agresiva. Katzarova estima que al menos 1372 presos políticos han sido condenados por cargos fabricados y sentenciados a largas condenas de prisión. Estos activistas de derechos humanos, periodistas y críticos de la guerra están sujetos a tortura en la detención, celdas de aislamiento y clínicas psiquiátricas obligatorias. El número real de víctimas podría ser mayor, según un funcionario.

23:24 Suecia Liderará la Presencia Planeada de la OTAN en FinlandiaLa OTAN está planeando desplegar una presencia militar en el norte de Finlandia, con Suecia que podría liderar el esfuerzo. Esto implicaría establecer una fuerza multinacional de la OTAN, llamada Fuerzas Terrestres Avanzadas (FLF), similar a las de los países vecinos de la OTAN que limitan con Rusia. El ministro de Defensa sueco Pål Jonson y su homólogo finlandés, Antti Häkkänen, anunciaron esto en una rueda de prensa conjunta en Estocolmo. Jonson expresó su gratitud por la invitación de Finlandia para liderar la presencia, ya que podría fortalecer la seguridad de la OTAN en general.

