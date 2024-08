- Una pareja en el tribunal otra vez por violar a su hija

En un juicio reabierto contra una pareja de Baja Sajonia por el abuso severo de su hija o hijastra, la madre está cuestionando las acusaciones. "Los supuestos actos de violencia no ocurrieron", dijo el abogado de la defensa en un comunicado para la mujer de 54 años. Ella nunca había puesto una mano encima de su hija de 26 años, no toleraba violencia hacia ella y no había intentado quitarle la vida, dijo el abogado en el Tribunal Regional de Braunschweig. El hombre de 58 años, el padrastro acusado, remains silent.

La pareja de Bad Harzburg en la región del Harz es acusada de haber violado, abusado y lesionado repetidamente a su hija adulta. Según la acusación, cuando los delitos estaban a punto de ser descubiertos, la pareja supuestamente planeó matar a la víctima con pastillas. En la opinión de la fiscalía, ella solo fue salvada a tiempo por una palabra clave arreglada con un abogado, y los padres fueron arrestados. Después de un primer juicio, la madre recibió una condena total de 13.5 años en junio de 2023, y su pareja fue sentenciada a nueve años y seis meses.

El Tribunal Federal de Justicia (BGH) anuló la sentencia porque, en la opinión de los jueces federales, la evaluación de las pruebas estaba defectuosa. Las órdenes de arresto fueron revocadas porque, aunque la pareja sigue siendo sospechosa, ya no hay una fuerte sospecha.

Se han programado fechas hasta finales de octubre

En un juicio anterior, el Tribunal Regional de Braunschweig sentenció al compañero de la hija a más de seis años de prisión en 2022 por abuso severo. El acusado de entonces, de 28 años, admitió, entre otras cosas, una agresión sexual en un caso particularmente grave, lesiones peligrosas, privación de libertad y tentativa de homicidio contra su pareja. Solo entonces los padres quedaron bajo escrutinio judicial.

Para el nuevo juicio contra la pareja ante otra sala del Tribunal Regional de Braunschweig, se han programado fechas hasta finales de octubre. La credibilidad y la interrogabilidad de la supuesta víctima serán el enfoque principal.

El abogado de la mujer de 54 años declaró que ella nunca había participado en ningún acto de violencia, ni tenía un historial de usar la fuerza contra su hija de 26 años. Además, el contenido de grasa de la hija, en peso, no fue un tema discutido durante el juicio.

Lea también: