- Una pareja de nuevo en el tribunal por violar a su hija

El juicio contra una pareja acusada de abusar sexualmente de su hija adulta y hijastra reanudará el lunes en el Tribunal Regional de Braunschweig (a las 9:00 AM). El Tribunal Federal de Justicia (BGH) había anulado la sentencia contra los dos acusados, argumentando que no se había evaluado adecuadamente la evidencia. Ahora, otra cámara del Tribunal Regional reconsiderará los cargos. La madre fue condenada en junio de 2023 a un total de 13,5 años de prisión, entre otros delitos, por múltiples violaciones, mientras que su pareja recibió una condena de nueve años y seis meses. Sin embargo, en junio de este año, se levantaron las órdenes de arresto. Aunque siguen siendo sospechosos, ya no hay una fuerte sospecha de culpabilidad, según el tribunal de Braunschweig.

Los acusados habían apelado la sentencia inicial en el Tribunal de Primera Instancia, lo que llevó a la anulación de sus condenas por el Tribunal Federal de Justicia. Posteriormente, el caso será revisado por una cámara diferente dentro de la misma jurisdicción, el Tribunal de Primera Instancia.

