Una novela de debut sobre la amistad femenina y los secretos familiares, y otros 4 libros que añadir a tu lista de lectura

Si el programa y el boletín del Club de Lectura sólo reflejaran los libros que he leído en los últimos años, muchos habrían sido novelas de suspense escritas por hombres blancos de mediana edad. Buenos libros, muy amenos, bien escritos, bien representados, pero literariamente yo estaba comiendo de un menú bastante limitado. (Digo esto, por si hace falta recordarlo, como hombre blanco de mediana edad que escribe thrillers).

"Fiona y Jane" es la ópera prima de la autora Jean Chen Ho.

Obviamente, un programa sobre libros tiene que aspirar a más. La belleza de los libros es que pueden abrir nuestras mentes a experiencias más allá de lo familiar. Nuestro objetivo con este programa, el boletín informativo y mi propia colección de libros es incluir y abrazar la inimaginable diversidad del mundo literario, incluidos los tipos de libros (poesía, polémica, thrillers, no ficción), los tipos de autores, los puntos de vista representados, etcétera.

Esto no se hace para marcar casillas, sino para mejorar nuestra experiencia en el Club de Lectura. Mi vida siempre ha mejorado al buscar los pensamientos y el arte de quienes tienen experiencias y puntos de vista diferentes, ya sea la diversidad política, cultural o de otro tipo. Esto nos lleva a la selección de libros de esta semana: "Fiona y Jane", de Jean Chen Ho.

La ópera prima de Ho es el ejemplo moderno perfecto de la gran ficción estadounidense. Se trata de una brillante serie de relatos sobre la vida de dos mujeres taiwanesas estadounidenses y su amistad a lo largo de 20 años, mientras exploran la identidad, la sexualidad, el desamor y los secretos familiares.

Está recibiendo críticas muy favorables: "...a lo largo del libro, Fiona y Jane se convierten en personas reales, eléctricas y preciosas", escribe el New York Times. "El mundo que Ho crea entre las dos mujeres se siente como una amiga leyendo la historia de la otra, deseando estar allí".

Puede que éste no sea el primer libro que el hombre blanco de mediana edad coge y lee automáticamente. Pero sería un error. ¡Qué gran lectura! Me siento como si Fiona y Jane fueran amigas mías. No puedo esperar a ver qué escribe Ho a continuación. "Fiona y Jane" te introduce en la vida de estas mujeres de una forma auténtica y cercana. Te encantará. Échale un vistazo.

Qué más está leyendo Jake

Mi brillante amiga" de Elena Ferrante (traducido por Ann Goldstein)

La Odisea de Hakim, Libro 1: De Siria a Turquía" de Fabien Toulme

El novelista gráfico francés Toulme describe la vida de un refugiado a través de Hakim, un joven sirio que se ve obligado a dejarlo todo atrás por culpa de la guerra. El libro 1 sigue la primera etapa de su viaje, en la que lucha por encontrar trabajo mientras sueña con volver algún día a casa.

Recomendado por el Club del Libro de Jake Tapper

Toda mi rabia" de Sabaa Tahir

Tahir, novelista joven paquistaní-estadounidense, cuenta la historia de amor de Salahudin y Noor, que crecieron juntos como marginados en una pequeña ciudad de California. Su vínculo es innegable, hasta que una gran pelea casi lo destruye todo. Cuando la vida de ambas se descontrola, deben preguntarse cuál es el valor de su amistad y qué se necesita para superar el pasado y el presente.

Groundskeeping", de Lee Cole

En su novela de debut, Cole lleva a los lectores de vuelta a su estado natal de Kentucky para conocer al aspirante a escritor Owen Callahan, jardinero en una universidad local, y a Alma Hazdic, escritora residente. Owen vive con su familia, partidaria de Trump, y Alma pertenece a una familia liberal de inmigrantes bosnios. A pesar de sus diferencias, comienzan una relación secreta. Pero a medida que se acercan, Alma se encuentra luchando por entenderle. .

Las librerías independientes en el punto de mira

Nos encantan las librerías independientes. En nuestro continuo esfuerzo por destacar las librerías independientes de todo el país, saludamos a Books & Burrows en Pittsburg, Kansas. La librería, de propiedad indígena, abrió en noviembre de 2020 y trabaja para destacar a los autores y las historias indígenas.

