Una multitud de abejas encontradas en una granja de una familia de Maine.

Aproximadamente 40,000 abejas fueron extraídas de la casa de la granja Smiling Hill en Westbrook, Maine, según reportó la afiliada de CNN, WMTW. La familia Knight ha estado administrando esta tierra de granja desde 1720, según el sitio web de la granja.

Marsha Knight declaró que estas abejas melíferas o similares han estado habitando en la cavidad de la pared desde que era una niña, mencionó Andrew MacDonald, propietario de Bee Huggah, la empresa que extrajo las abejas de la casa de la granja, en un video que publicó en Facebook.

Maine cuenta con más de 270 especies diferentes de abejas, según la Universidad de Maine.

"Durante más de 60 años, ha habido abejas en esta casa, y podría ser incluso más tiempo, como 70 o 80 años", dijo el hermano de Marsha, Michael Knight, según WMTW.

El video de MacDonald del 13 de septiembre mostró una gran cantidad de abejas activas moviéndose dentro de una pared amarilla expuesta en la casa de la granja antes de su reciente eliminación. Las abejas también se pudieron ver entrando y saliendo de la casa de la granja desde el exterior, como se muestra en el clip.

En lugar de exterminar la colonia de abejas que residía en la casa de la granja, que requería renovación, la familia Knight optó por preservarla. Pidieron la ayuda de MacDonald, según reportó WMTW.

"Creo que estas abejas merecen ser salvadas por diversas razones", le dijo MacDonald a WMTW. "Tienen beneficios medicinales y ayudan a polinizar nuestros cultivos".

MacDonald trasladó las abejas a un caja de colmena ubicada fuera de la casa de la granja, donde se están adaptando a su nuevo entorno, como se compartió en un clip de Facebook el viernes.

La familia Knight tiene la intención de mantener la colmena al aire libre y, más tarde, las abejas serán mudadas a otro lugar en la granja, según reportó WMTW.

La familia Knight expresó su gratitud a MacDonald por salvar las abejas.

