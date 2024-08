Una mujer se despierta de un coma y se olvida del cáncer.

Una paciente de cáncer de 21 años de Inglaterra olvida su enfermedad en una coma. Al despertar, los médicos tienen que volver a darle la noticia. Pero la paciente sigue encontrando esperanza.

Leucemia mieloide aguda: ese fue el diagnóstico que Kirah Line de Cambridge, Inglaterra, recibió en julio de 2022 a la edad de 21 años. Al enterarse de que tenía cáncer de sangre, se sorprendió. "No podía creerlo. Me quedé atónita, todo estaba borroso", le dijo la joven mujer al periódico británico "Metro".

Pero logró superarlo y comenzó de inmediato la quimioterapia, a la que al principio toleró bien. "Al principio, pensé que podía manejarlo, todo estaba bien", recuerda Line. Pero a medida que pasaban los meses, aparecieron los efectos secundarios. Line perdió su cabello, se sintió devastada: "No pude mirarme al espejo durante mucho tiempo. Lloré mucho".

También desarrolló sepsis, lo que la llevó a ser ingresada en el hospital en Navidad de 2022. Allí, los médicos le dijeron que tendría que ser puesta en un coma inducido. "Estaba aterrorizada. Y sentía que se me acababa el tiempo porque no había tenido la oportunidad de hablar con nadie antes", dijo Line. "Recuerdo que me sujetaron en la cama y me preguntaron si tenía algo que decir", a lo que Line respondió: "Dile a mi madre que la quiero".

Sorpresa seguida de alivio

Cuando Line despertó tres semanas después, se sintió completamente tranquila y "como en un sueño". Debido a las "ilusiones" durante el coma inducido, no recordaba el motivo de su estancia en el hospital. "Estaba muy confundida. Estaba convencida de que me había lastimado o me había ahogado y por eso estaba en el hospital".

También había olvidado su diagnóstico de cáncer, por lo que la noticia terrible tuvo que serle dada de nuevo. Al principio, Line estaba enojada y triste, pero luego sintió un gran alivio, ya que ahora al menos tenía una explicación.

Line describe la fase posterior al diagnóstico renovado como un tiempo "con altibajos", durante el cual aprendió mucho sobre sí misma. También experimentó una forma de amabilidad y cuidado del personal del hospital que no había conocido antes.

"Pensé que era el final"

Mientras tanto, los valores de Line han mejorado y sus síntomas de cáncer han disminuido significativamente. La ahora joven de 23 años ha completado una apprenticeship y comenzará a estudiar trabajo social en septiembre.

A pesar de la mejoría, Line sigue recibiendo revisiones regulares y dice: "Quiero animar a todos a prestar atención a cualquier síntoma y luchar por sí mismos".aconseja a otros pacientes: "Lucha por ti mismo, agárrate a la esperanza y utiliza el apoyo que recibas". Cuando despertó del coma, al principio pensó "eso era todo" y no podía aceptar la constante

Lea también: