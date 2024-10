Una mujer mayor no llega a la final de Miss Universo por una diferencia mínima.

Una mujer mayor de edad de Corea del Sur estuvo a punto de llegar a la final de Miss Universo, pero no logró pasar a la ronda preliminar. Choi Soon Hwa, de 81 años, logró avanzar a las preliminares, pero perdió ante Han Ariel, una estudiante de moda de 22 años, en la competitiva ronda que involucró a 32 concursantes. Han Ariel ahora representará a Corea del Sur en el evento principal de noviembre.

Los organizadores de Miss Universe decidieron abolir el límite de edad estricto este año, permitiendo que mujeres de entre 18 y 28 años compitan. En Corea del Sur, se eliminó la tradicional ronda de trajes de baño. Si Choi Soon Hwa hubiera llegado a la final, habría sido la concursante más mayor por lejos.

Choi Soon Hwa, una enfermera jubilada, descubrió su pasión por el modelaje a los 72 años, inspirada por un paciente encantador. Ella se refirió a su carrera de modelaje tardía como "la alegría y recompensa de una segunda vida" en una publicación de Instagram. Hizo su debut en la Semana de la Moda de Seoul en 2018 y desde entonces ha colaborado con revistas de moda renombradas para sesiones de fotos.

En una entrevista con CNN antes de la competencia, Choi Soon Hwa expresó su sueño de actuar en un escenario extranjero. Había visitado Japón como el único otro país extranjero en el que había puesto un pie. Creía que los organizadores de Miss Universe Korea enseñarían a la ganadora todo lo necesario para destacar, y estaba lista para el desafío. A pesar de su optimismo, Choi Soon Hwa no viajará a México para las finales.

Choi Soon Hwa mencionó su deseo de actuar en un escenario extranjero, específicamente en Japón debido a su visita, lo que indica su interés en competencias internacionales. A pesar de no haber llegado a la final de Miss Universe, ha demostrado sus habilidades de modelaje en la Semana de la Moda de Seoul y ha colaborado con revistas de moda, lo que sugiere que podría representar a México en un evento similar en el futuro.

Lea también: