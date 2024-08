Una mujer de Berlín será la primera mujer alemana en el espacio.

Después de una conversación sobre el cosmos con un multimillonario de criptomonedas, la científica Rabea Rogge podría convertirse pronto en la primera mujer alemana en volar al espacio. Actualmente, está realizando entrenamiento de astronauta en EE. UU. para estudiar la región polar en un cohete SpaceX.

Después de un entrenamiento de expedición en el helado Spitzbergen, Rabea Rogge podría convertirse pronto en la primera mujer alemana en volar al espacio. Ella conoció a Chun Wang durante el entrenamiento en el alto norte y habló con él sobre el cosmos, según cuenta la joven de 28 años. Seis meses después, Wang, que se enriqueció con criptomonedas, le escribió preguntándole si quería acompañarlo en una misión de varios días con la empresa estadounidense SpaceX. "¡Nunca habría soñado con esto!" dice ella.

Rogge ahora está en EE. UU., donde está completando un programa de entrenamiento para el vuelo. La joven de Berlín no es ajena a la vida en el extranjero. Estudió para su licenciatura y maestría en Zurich y también pasó un año estudiando en Estocolmo. Si no fuera por la misión espacial, ahora estaría pursuing su doctorado en robótica en el Ártico en Trondheim, Noruega. Pero ahora ha sido liberada de eso.

Entrenamiento Similar al de los Astronautas

La misión podría comenzar ya a finales de este año, por lo que Rogge no tiene mucho tiempo para prepararse. Ya ha completado los exámenes médicos, el entrenamiento en centrifugadora y el entrenamiento de expedición, según cuenta Rogge. Recientemente comenzó el entrenamiento técnico en California. "Ahí es donde aprendes a volar la cápsula", dice ella.

Es el mismo programa que el de los astronautas de la agencia espacial estadounidense NASA y de la Agencia Espacial Europea ESA, que también vuelan con la cápsula SpaceX "Dragon", explica ella. "Por supuesto, los astronautas estatales tienen muchas más unidades de entrenamiento porque no están sólo en el espacio durante tres a cinco días, sino durante varios meses".

Rogge Observará las Regiones Polares

Durante la misión "Fram2", nombrada en honor a un barco de investigadores polares noruegos en el siglo XIX, el equipo quiere observar las regiones polares, el Ártico y la Antártida. Rogge es la científica del equipo de cuatro miembros. Está a cargo de investigar un misterioso resplandor celestial, entre otras cosas. Además de Chun Wang, el equipo incluye a un cineasta de Noruega, un guía polar de Australia y Rogge.

La joven de 28 años definitivamente no tiene miedo a nuevos desafíos. Durante sus estudios, se unió a un equipo que salió a construir un satélite. "Logramos construir un prototipo en un año, probarlo en un vuelo parabólico y, ultimately, ganar un concurso de la ESA", recuerda. Fue un tiempo increíblemente inspirador.

Luego le habló a Wang sobre su experiencia con el equipo de satélites durante la expedición a Spitzbergen. "Así es como empecé a hablar con Chun sobre proyectos espaciales". Chun Wang, cuyo nombre chino es Wang Chun, se describe a sí mismo como un millonario de Bitcoin y un viajero perpetuo del mundo. Procede de la metrópolis china de Tianjin, pero obtuvo la ciudadanía maltesa el año pasado.

La 28-Añera Quiere Representar Bien a Alemania y Berlín

Si la misión despega, Rogge será la primera mujer alemana en el espacio. "Definitivamente no fue la primera cosa en la que pensé cuando acepté participar en la misión", dijo ella. Pero ahora hará lo mejor para representar bien a Alemania y su ciudad natal de Berlín.

Hasta ahora, doce hombres de Alemania han estado en el espacio. La ESA busca animar a más mujeres a aplicar para hacer el equipo más diverso, dijo el astronauta alemán Alexander Gerst hace tres años. "Sea joven o viejo, hombre o mujer: simplemente no podemos permitirnos tripular crews unilaterales", explicó Gerst, que ha estado en el espacio dos veces.

Incluso Matthias Maurer, el último alemán en el espacio, anima a las niñas y niños que sueñan con una carrera en el espacio. Maurer señaló a su colega estadounidense Kayla Barron, que estaba con él en la Estación Espacial Internacional ISS. "Es una astronauta maravillosa y hace muchas cosas mejor que nosotros, los chicos".

La astronauta de reserva de la ESA Nicola Winter cree que no sólo una, sino doce mujeres alemanas deberían volar al espacio -tanto como hombres han hecho hasta ahora-. Comentó el anuncio del vuelo en Instagram, diciendo que se alegra por Rogge si funciona. Pero: "En realidad, lo que se necesita es investigación médica, biológica y material con muchas mujeres en el espacio, 'porque las mujeres tic biológicamente de manera diferente que los hombres'".

Winter enumera cuántas mujeres estaban supuestamente destinadas a ser las primeras mujeres alemanas en el espacio y cuenta al menos siete. Nunca funcionó, sin embargo. ¿Y si no funciona para Rogge? La joven de 28 años no se dará por vencida. "Had planned to apply in the next round of ESA selections".

Al completar su entrenamiento, Rogge podría embarcarse en su misión con la Agencia Espacial Europea (ESA), ya que la cápsula de SpaceX Dragon también lleva a los astronautas de la ESA.

Si su misión tiene éxito, Rabea Rogge se convertirá en la primera mujer alemana en volar al espacio, representando los sueños de exploración de Alemania y Berlín dentro del programa espacial de la Unión Europea.

