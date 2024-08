- Una maravillosa felicidad familiar con Andre Agassi

Hace exactamente 25 años, llegaba a su fin una era en la historia del tenis alemán: el 13 de agosto de 1999, Steffi Graf (55) anunció su retiro del tenis activo en una rueda de prensa en un hotel de Heidelberg, a la edad de 30 años - y decidió priorizar su felicidad privada. Esta decisión parece haber sido sólida durante 25 años. Un vistazo atrás a perhaps la decisión más importante de su vida.

Ahora está persiguiendo a Andre Agassi en privado en la pista de tenis

A diferencia de su colega Boris Becker (56), la otra superestrella del tenis alemán de su época, Steffi Graf evita los titulares negativos y ha logrado mantener su vida privada y familiar alejada del ojo público. Ha logrado "escapar del ojo público", como escribió el "Tagesspiegel" en su 50 cumpleaños. Vive tranquilamente con su esposo en Las Vegas, jugando ocasionalmente un partido de tenis con él en su pista privada: "Ella a menudo lo perseguía en la pista. Y su revés siempre le causaba problemas".

En la cima de su carrera, superó a todos los talentos del tenis -incluido Boris Becker. Ganó Wimbledon siete veces; él ganó tres veces. Triunfó en 22 torneos de Grand Slam; él ganó seis. Becker lideró el ranking mundial durante 12 semanas; Graf lo lideró durante 377 semanas - un récord. Además, es la única persona en el mundo que ha ganado el Golden Slam: en 1988, ganó todos los torneos de Grand Slam y la medalla de oro olímpica en individuales en Seúl.

No había descanso ni estancamiento para ella, escribió el periodista deportivo Hans-Jürgen Pohmann, un extenista él mismo, en el "Welt" en 1999: "Solo había hambre de jugar perfectamente... Detrás de ella, su padre Peter la impulsaba, la aislaba del público, disfrutaba de la fama de su hija, hacía titulares con jóvenes chicas y finalmente fue a la cárcel por evasión fiscal".

Andre Agassi la hizo más relajada

Ella finalmente logró liberarse de la sombra de su poderoso padre; Peter Graf murió de cáncer en 2013. Su hija había cambiado mucho antes. En 1999, se dio cuenta: "No tengo nada más que demostrar". Esta realización pareció hacerla más alegre y relajada sobre el futuro. Andre Agassi (54) probablemente jugó un papel en esto.

El estadounidense era conocido como el salvaje rockstar del tenis en los 90 (ocho victorias en Grand Slam, oro olímpico en individuales en 1996, 101 semanas como número uno del mundo). Que esta figura excéntrica y la alemana tranquila, que tenía la reputación de ser un "robot de tenis", se convirtieran en una pareja tan íntima podría considerarse un milagro amoroso.

Ambos estaban en otras relaciones cuando se acercaron. Steffi Graf entonces con el piloto alemán Michael Bartels, y Agassi estaba casado con la actriz de Hollywood Brooke Shields ("The Blue Lagoon") de 1997 a 1999.

Agassi probablemente había estado admirando secretamente a la "condesa" rubia durante mucho tiempo, enamorándose de ella durante el Abierto de Francia en 1998. En su biografía "Open", Andre Agassi escribe: "Me quedé atónito, absolutamente cautivado por su gracia modesta, su belleza natural". Luego entrenaron juntos, tuvieron varias citas con cenas y paseos.

Después del retiro de Steffi Graf del tenis justo antes del Abierto de Estados Unidos de 1999, visitó un combate de boxeo en Las Vegas con Andre Agassi. Fue su primera aparición pública como pareja. "Al día siguiente, apareció una foto nuestra en los periódicos, sentados en ringside, tomados de la mano y besándonos", recordó Agassi más tarde.

Sus dos hijos nacieron en 2001 y 2003

Luego, su relación se aceleró: se casaron el 22 de octubre de 2001, su hijo Jaden Gil (22) nació cuatro días después, y su hija Jaz Elle (20) nació el 3 de noviembre de 2003. Steffi Graf renunció a su amado apartamento en Manhattan (Ciudad de Nueva York) y la familia se mudó al lugar de nacimiento de Agassi, Las Vegas, en el desierto de Nevada, donde han estado llevando una vida familiar normal desde entonces, incluyendo tareas como llevar a los niños a la escuela y mantener una casa ecoamigable.

En 1998, Steffi Graf fundó la organización benéfica Children for Tomorrow en Hamburgo, que cuida a niños refugiados traumatizados en las instalaciones del Hospital Universitario Eppendorf. Estas son las ocasiones en las que aparece en público. Raramente pisa una pista de tenis pública.

El tenis la llevó al amor de su vida

Su retiro autoelegido aún la convierte en una leyenda del tenis: en 2003, Steffi Graf fue inducted into the International Tennis Hall of Fame. En su tributo, su esposo Andre Agassi encontró palabras emocionantes para su esposa: "Sé que aún no se han inventado palabras lo suficientemente grandes o verdaderas para expresar el corazón y el alma de esta mujer que amo: Stefanie!" Cuando luego dijo que ella había traído "mucho luz" y "dignidad" a su vida, como ninguna otra persona antes, ella respondió a través de lágrimas: "El tenis me dio un viaje increíble. Lo mejor de ese viaje fue que me llevó a ti".

En su retiro, Steffi Graf encontró una nueva manera de mantenerse activa en la pista de tenis jugando con su esposo Andre Agassi en su pista privada. Después de su aparición pública en un combate de boxeo en Las Vegas, comenzaron rápidamente una relación y luego se casaron, teniendo dos hijos en 2001 y 2003. ¡Buena suerte en tus futuros proyectos, ya que el tenis la llevó al amor de su vida!

