Yemisi Ogunleye es actualmente la mejor lanzadora de peso femenino de Alemania. En la primavera, Ogunleye supera los 20 metros por primera vez en los Campeonatos Mundiales Indoor de Glasgow, logrando una distancia de 20.19 metros y convirtiéndose en la medallista de plata detrás de Canadá's Sarah Mitton. En los Juegos Olímpicos de París, la joven de 25 años espera superar los 20 metros y batir su propio récord, aumentando las esperanzas de una medalla alemana en la final de lanzamiento de peso del 9 de agosto. En una entrevista con ntv.de, habla sobre sus metas, sus miedos y su amor por la música y el baile.

ntv.de: Estás a punto de comenzar tus primeros Juegos Olímpicos. ¿Cómo te sientes?

Yemisi Ogunleye: Estoy agradecida de poder participar en los Juegos Olímpicos por primera vez. Cuando otros atletas comparten sus experiencias de Juegos Olímpicos anteriores, me llena de gran expectación.

¿Qué es lo que más esperas?

Estoy muy emocionada por la atmósfera en el Village Olímpico. Los atletas de diferentes deportes y naciones se reúnen, y eso es lo que hace únicos los Juegos Olímpicos. Solo encontrarme con personas en la Casa Alemana, todos compartimos una pasión por el deporte competitivo. Eso es lo que son los Juegos Olímpicos.

¿Y qué encuentro esperas con especial ilusión?

Para mí, es una experiencia única poder encontrarme con el equipo nacional femenino de fútbol o baloncesto. Estoy muy emocionada por la interacción. Pero también quiero disfrutar de la atmósfera como espectadora. Después de mi competencia, quiero sentarme en las gradas y ver y apoyar a los atletas en otros deportes.

¿Qué imágenes tienes en tu mente cuando sueñas con los Juegos Olímpicos?

Pienso en cuando era una niña, Yemi, sentada frente al televisor viendo los Juegos Olímpicos. Me encantaba ver gimnasia y atletismo. Que esta niña que solía ver las competiciones con los ojos muy abiertos ahora pueda participar ella misma es increíble. Para mí, solo estar allí es un sueño hecho realidad. Muchos atletas sueñan con los Juegos Olímpicos pero tienen que quedarse en casa por décimas o un solo centímetro. Para mí, solo participar es un regalo.

¿Cómo llegaste al lanzamiento de peso?

Llegué al lanzamiento de peso a través de mi lesión de rodilla: antes hacía gimnasia y luego pasé al heptatlón. Luego me lesioné la rodilla. Durante ese momento desafiante, me di cuenta de que no solo tenía un cierto talento para el lanzamiento de peso, sino que también lo disfrutaba. Quería desarrollar eso. Esa fase fue el momento más educativo de mi vida.

¿En qué sentido?

Durante ese tiempo, me di cuenta de que hay más en la vida que solo el deporte. Descubrí que puedo construir algo para mí fuera del deporte competitivo. Viajar, ampliar mis horizontes y crecer como persona.

No quiero estar limitada por lo lejos que pueda volar una pelota. He aprendido que soy suficiente y amada, independientemente del rendimiento atlético. Mi familia y amigos me aman, independientemente del color de mi medalla o si tengo una en absoluto. Cualquier cosa extra es un bonus y un regalo para mí. Durante mi fase de lesión, aprendí a disfrutar de cada momento porque la lesión me mostró que mi carrera deportiva podría terminar de la noche a la mañana. Por lo tanto, quiero que la gente conozca todas mis facetas.

Por ejemplo?

Toco el piano y la guitarra y canto en un coro gospel. Esto ayuda cuando lanzo la pelota.

¿Cómo es eso?

Uso la técnica de giro, que se basa en el poder explosivo. Mi buen sentido del cuerpo y el ritmo me ayudan. Toma un cierto sentido del ritmo para golpear la pelota perfectamente. No soy una buena bailarina, pero a través de la música y el baile, he desarrollado el sentido del ritmo. Siempre digo que bailo a través del anillo. Sé exactly where my feet need to go and what steps I need to make at what angle to optimally hit the ball.

¿Tienes algún modelo a seguir?

No.

Y fuera del deporte?

En mi fe, encuentro un modelo a seguir. El carácter de Jesús es un modelo a seguir para mí.

¿Cuáles son tus metas atléticas para los Juegos Olímpicos?

Mi motivación es clasificar, llegar a la final. En la cima en la final, quiero estar en mi mejor forma

Todos tenemos miedos y dudas - incluso aquellos que no practican deportes competitivos. He llegado a darme cuenta de que los Juegos Olímpicos serán el escenario más grande en el que he estado. Tengo respeto por ellos, pero no me asustan. Soy una persona generalmente positiva. Intento reemplazar los pensamientos y sentimientos negativos como el miedo con cosas positivas. También me hablo positivamente a mí mismo. Además, soy una creyente. Mi estrategia es: rezo para alejar mis preocupaciones.

¿Cómo funciona exactly?

Es un proceso: me digo a mí mismo, estas son las preocupaciones que tengo, y luego las dejo ir. No quiero definirme por mis preocupaciones, ya que no definen quien soy. Me digo a mí mismo que merezco estar aquí y puedo hacerlo. Me hablo positivamente a mí mismo, lo que ayuda. Y mi entrenadora Iris Manke-Reimers y mi familia estarán allí para apoyarme. Y por supuesto, mi amiga y colega Alina Kenzel, quien también ha calificado para los Juegos Olímpicos, estará allí para darme apoyo y aliento.

Pero Alina Kenzel también es una lanzadora de peso, por lo que son competidores y compiten entre sí.

Aún así, nos mantenemos unidos. Alina Kenzel es una muy buena amiga mía fuera del deporte. En nuestra amistad de larga data, hemos superado muchos obstáculos juntos. Eso nos une. En el ring, podemos ser competidores, pero eso no afecta nuestra amistad. Nos apoyamos mutuamente y nos ayudamos a superar la competencia. Si una de nosotras está entrando en pánico, la otra puede ver cómo se siente y tiene las palabras adecuadas de aliento listas. Me da una cierta tranquilidad y compostura saber que ella está a mi lado. Eso es una gran ventaja en la competencia.

Rebecca Wegmann habló con Yemisi Ogunleye

