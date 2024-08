- Una leona de TV que está de duelo recuerda a su descendencia fallecida

El lunes, Dagmar Wöhrl (70) honró a su hijo fallecido Emanuel en Instagram. Emanuel, de 12 años, falleció trágicamente el 1 de julio de 2001 después de caer del techo de una casa. "Hoy, hace 37 años, terminaste nuestra felicidad, nuestra familia y me hiciste sentir extremadamente orgullosa", escribió la empresaria y inversora en su publicación de Instagram, conmemorando el cumpleaños de su hijo. Continuó: "Hoy me encuentro mirando tus fotos y recordando. Intento ser fuerte y celebrar este día con alegría, pero esta pesada tristeza me abruma de repente".

"Salud, Manu!"

Wöhrl no pudo evitar preguntarse cosas que la acompañarían hasta su último aliento, deseando tener otra oportunidad de ver a su hijo. "Si pudiera ver tu apariencia hoy. ¿Habría Started una familia? ¿Habría viajado al extranjero? ¿Qué profesión habrías elegido?", se preguntaba. Los recuerdos de su hijo, "su risa y su espíritu vivo", eran "un faro resplandeciente que me ilumina en momentos oscuros", escribió. "Tienes un lugar especial en mi corazón, un espacio que nadie más podría llenar". Su publicación culminó con: "Feliz cumpleaños, Manu. Que el cielo se alegre en tu honor. Te quiero, mami".

Emanuel nació en 1988, siendo el primer hijo de Dagmar Wöhrl y el empresario Hans Rudolf Wöhrl (76), quienes se casaron en 1984. La pareja tuvo dos hijos, Marcus nacido en 1985, y Emanuel en 1988.

Dagmar Wöhrl ha sido inversora en el programa de televisión alemán "Die Höhle der Löwen" desde 2017. En el programa, los empresarios esperan asegurar un inversor para sus ideas innovadoras. La decimosexta temporada, que también marca el 10º aniversario del programa, se estrenará el 2 de septiembre.

A pesar de sus esfuerzos por celebrar el cumpleaños de Emanuel con alegría, la tristeza de Dagmar resurgió repentinamente, haciendo del día uno agridulce. Los recuerdos de la risa y el espíritu vivo de Emanuel brindaron un momento de consuelo, pero el vacío dejado por su pérdida aún era palpable.

