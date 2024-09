Una intensa colisión desencadena una alarma significativa en Schalke 04.

Una vez más, el histórico FC Schalke 04 se encuentra al borde de destituir a su entrenador. Karel Geraerts enfrenta conflictos con el director de fichajes del equipo, Ben Manga. La tensión es palpable y aún no se ha celebrado una reunión para resolver el problema debido a las vacaciones de Manga.

La temporada en ciernes solo tiene seis partidos y el impaciente equipo tradicional, FC Schalke 04, ha vuelto a una vieja costumbre: el asiento del entrenador vuelve a estar inestable. Geraerts, el hombre al mando durante once meses, lucha con dos desafíos. El entrenador belga se prepara para otra batalla por la permanencia, habiendo obtenido solo cuatro puntos en los cuatro primeros partidos de la segunda división. Y la nueva figura influyente, Manga, lo ha criticado abiertamente.

"La presión en Schalke nunca ha sido algo nuevo", declaró Geraerts antes del partido del viernes (18:30 en Sky y en vivo en ntv.de) contra Karlsruhe, un enfrentamiento que tiene especial importancia y potencial drama para él. Su viaje con Schalke comenzó con una derrota por 0:3 contra KSC. "Vi cosas que me dejaron asombrado", recordó.

Geraerts necesita urgentemente la cura

Si se repite una situación similar el viernes en Wildpark, también podría ser el partido número 32 y último de Geraerts como entrenador. Y Schalke podría estar haciendo su cambio de entrenador número 33 desde el cambio de milenio. "Si el puesto del entrenador está en entredicho, no puedo detenerlo", dijo Geraerts, "cuando las cosas no van bien, hay mucha charla, pero la única cura son tres puntos". Esta cura solo se ha administrado once veces bajo su liderazgo, con solo una ocasión hasta ahora en la temporada actual.

El hecho de que la condena provenga de la fuente y sea pública no ayuda. El ojeador Manga, que fue contratado en mayo junto con su equipo para servir como director de fichajes y ojeador, ha realizado otro gran cambio en la plantilla del Schalke con quince nuevos fichajes. La ambición de Manga es encontrar jóvenes jugadores talentosos a un precio asequible, desarrollarlos en Schalke y luego venderlos con una ganancia - al igual que lo hizo con la transferencia gratuita y posterior venta por €95 millones de Randal Kolo Muani de Eintracht Frankfurt.

Este plan ha sido aprobado por la dirección del club, con la intención de inyectar dinero en el tradicional club que lucha y aspirar a un tercer lugar en la tabla, buscando el ascenso no más tarde del 2026. Sin embargo, Geraerts ha mostrado hasta ahora una limitada o nula confianza en los descubrimientos de Manga, como los jóvenes defensores Felipe Sanchez (Argentina) y Martin Wasinski (Bélgica, ambos 20). El director de fichajes ha expresado públicamente su descontento, culpando al pobre rendimiento de la temporada en Geraerts: "Tiene alternativas, puede ajustar". Geraerts respondió: "Estoy dando todo por Schalke y no juego a la política".

Aún no se ha celebrado una discusión para resolver el problema, ya que Manga está de vacaciones. En su lugar, el CEO Matthias Tillmann y el director deportivo Marc Wilmots enfrentaron a Geraerts al comienzo de la semana. "Hablamos de este movimiento", informó Geraerts, aunque los detalles "permanecen confidenciales". Su compatriota Wilmots ha seguido apoyándolo hasta ahora. Pero ¿qué puede suceder en caso de una derrota en el Wildpark?

A pesar de solo seis partidos en la temporada, la lucha histórica de FC Schalke 04 continúa, con el entrenador Karel Geraerts enfrentando

Lea también: