Una instantánea infrarroja revela una perspectiva profunda de la Vía Láctea

Durante más de una década, los científicos del Observatorio Europeo Austral en Chile han utilizado un telescopio distintivo para capturar la Vía Láctea, acumulando más de 200,000 imágenes y identificando 1.5 billones de entidades celestes. Junto con estas primeras imágenes infrarrojas, ahora comparten sus hallazgos.

Este fue un proyecto pionero: una alianza de astrónomos internacionales utilizó el telescopio VISTA en el Observatorio Europeo Austral en Chile para capturar el núcleo de la Vía Láctea en luz infrarroja durante 13 años. Se reunieron alrededor de 500 terabytes de datos y se detectaron más de 1.5 billones de objetos -un tesoro extenso whose examination may span decades, the researchers note in "Astronomy & Astrophysics."

Según el investigador principal Roberto Saito de la Universidad de Santa Catarina en Brasil y su equipo, este es el mapa más detallado y completo del núcleo de la Vía Láctea jamás creado. El mapa revela diez veces más objetos que su descubrimiento anterior, publicado 12 años antes. VISTA, o el Telescopio de Visible e Infrarrojo para Astronomía, prospera en las observaciones infrarrojas, lo que le permite eficientemente penetrar las densas gasas y nubes de polvo dentro de la Vía Láctea.

Estrellas infantiles y cúmulos estelares inexplorados

En las 200,000 imágenes celestes, los astrónomos encontraron estrellas infantiles envueltas en nubes de polvo espesas, así como cúmulos estelares previamente no identificados -agrupaciones de cientos de miles a millones de estrellas. Entre sus numerosos descubrimientos también se encuentran enanas marrones -restos de estrellas enfriadas sin fusión nuclear sostenida- y planetas gigantes fríos solitarios que viajan por el espacio vacío.

Durante un período de 13 años, los investigadores utilizaron VISTA durante 420 noches consecutivas. Fotografiaron cada área de la región celestial estudiada, cuyo tamaño es igual al de 8,600 lunas llenas, múltiples veces para rastrear los cambios. De esta manera, detectaron una gran cantidad de estrellas que mostraban fluctuaciones de brillo regulares. Sin duda, algunas de estas -llamadas Cefeidas- sirven a los astrónomos como marcadores de distancia. Empleando estas estrellas, el equipo logró construir un mapa tridimensional del núcleo de la Vía Láctea.

Estrellas con momento hiperveloz

Además, al comparar diversas imágenes, los astrónomos también detectaron el movimiento de las estrellas. Encontraron numerous stars called hypervelocity runners: stars that fly through space at velocities of up to a thousand kilometers per second. It is suspected that these stars recently approached the supermassive black hole located at the center of the Milky Way, thereby gaining their incredible speed.

Aunque los investigadores están trabajando arduamente para descifrar los datos, siguen siendo ambiciosos. El Observatorio Europeo Austral tiene la intención de actualizar VISTA con un nuevo componente, y el Telescopio Extremadamente Grande del Observatorio Europeo Austral también recibirá un instrumento supersensible. Con estos telescopios, los científicos podrán estudiar la radiación de incontables millones de objetos en mayor detalle.

Estos datos extensos recopilados de VISTA podrían potencialmente llevar a avances significativos en nuestro conocimiento de la formación de estrellas, especialmente en la identificación y estudio de estrellas infantiles envueltas en nubes de polvo. El mapa completo del núcleo de la Vía Láctea, logrado a través de la educación y la colaboración entre astrónomos internacionales, abre nuevas oportunidades para la exploración y el descubrimiento.

