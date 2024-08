Una historia motivadora de un competidor paraolímpico, el dilema financiero de Disney y el frenesí de los pepinos: resumen de los titulares de hoy

1️⃣ Fuerza en la unidad: Hace tres años, Zakia Khudadadi escapó con éxito del caos en Afganistán y ahora llama a París su hogar. Mientras se prepara para competir en los Paralímpicos, la talentosa atleta de taekwondo aspira a inspirar a las mujeres a nivel mundial.

2️⃣ Celebración costosa: Recientemente, Disney anunció varios nuevos proyectos de parques temáticos, y es probable que los fanáticos los revisen, costos aparte. Sin embargo, muchas familias están encontrando que ya no pueden permitirse visitar el "Lugar más Feliz de la Tierra", lo que inquieta a la empresa de entretenimiento.

3️⃣ Loco por los pepinos: Aunque los pepinos a menudo reciben poca atención, un influencer de TikTok ha ganado millones de seguidores por su afecto por ellos. Al compartir sus recetas favoritas, cortadas, picadas y licuadas, su amor por los pepinos está en tendencia.

4️⃣ Relicario del Titanic: Después de más de un siglo, un periódico que detallaba el aftermath del desastre del Titanic fue encontrado en la parte trasera de un armario inglés. La primera página muestra a dos mujeres pacientemente esperando para ver una lista de sobrevivientes.

5️⃣ Cejas delgadas: La tendencia de cejas casi inexistentes está haciendo un regreso basado en desfiles de moda y alfombras rojas. Si estás considerando una apariencia más simple, es posible que desees tomar tus pinzas o programar una sesión de cera - o simplemente esperar la siguiente tendencia.

👀 Rescate notable: Un trabajador en el sur de España rescató a un niño que subió al borde de una barandilla de un balcón. Al avanzar a lo largo del borde, el hombre salvó al niño de caer al suelo.

• Harris entregará el discurso principal en la última noche de la Convención Nacional Demócrata• El Tribunal Supremo bloquea algunos requisitos de prueba de ciudadanía de Arizona para las elecciones• La FDA aprueba vacunas actualizadas contra el Covid-19 durante el aumento de casos de verano

🎞️ Tráiler retirado: Lionsgate retiró el avance de la próxima película de Francis Ford Coppola "Megalópolis" después de que se hicieran alegaciones de que algunas citas de críticos eran fabricadas.

💎 Gema gigante: Un diamante bruto de 2.492 quilates, que se cree que es el segundo más grande jamás encontrado, fue descubierto en Botsuana, según una empresa minera.

👁️ El costo estimado de un procedimiento quirúrgico rápido que altera permanentemente el color del ojo. Los expertos advierten que es un procedimiento arriesgado.

🥃 Celebra! La famosa celebridad ha presentado su último proyecto - un whiskey de lujo inspirado en su bisabuelo de la época de la Prohibición.

🇺🇿 ¿Cuál es el país más poblado de Asia Central? A. MongoliaB. AfganistánC. UzbekistánD. Tayikistán⬇️ Revisa la respuesta abajo.

😓 Calores: Recently, a drugmaker announced an experimental pill that reduces hot flash discomfort and improves sleep for women going through menopause without hormones.

😎 Terminamos en una nota optimista: Los investigadores revisaron aproximadamente 1.500 políticas climáticas en todo el mundo y identificaron 63 "éxitos" que redujeron significativamente la contaminación. Sus hallazgos brindan un mapa para futuras iniciativas - y algunos resultados sorprendentes.

🧠 Respuesta del cuestionario: Es Uzbekistán, una antigua república soviética que ha invertido en ambiciosos proyectos de arte y arquitectura, promocionando el arte uzbeko en un escenario global. Prueba tus conocimientos con el cuestionario diario de noticias de CNN en el boletín informativo de mañana por la mañana de 5 Cosas.📧 Descubre todos los boletines informativos de CNN.

