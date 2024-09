- Una figura política del SPD pretende asumir el cargo, a pesar de luchar contra la enfermedad.

Durante su diagnóstico de cáncer, Matthias Hey, político de Thuringia del SPD, seguirá siendo parte del próximo parlamento estatal de Thuringia. "Sí, aceptaré el mandato", le dijo Hey a la Agencia de Prensa Alemana. Sin embargo, no tiene intención de recuperar el cargo de líder de la fracción del SPD debido a preocupaciones de salud. "No, no volveré a perseguir ese puesto", dijo.

Hey ha representado al SPD en el parlamento estatal desde 2009, últimamente sirviendo como líder de la fracción del SPD. Anteriormente, había asegurado consistentemente su mandato directamente en el distrito electoral de Gotha II durante las elecciones estatales. Sin embargo, esta vez no logró el primer lugar ante el candidato local de AfD, Stephan Steinbrück. Hey obtuvo 8.295 votos, mientras que Steinbrück logró asegurar 8.322. A pesar de este revés, la tercera posición de Hey en la lista electoral estatal del SPD le permite unirse al parlamento.

Había rumores generalizados que sugerían su muerte

El hecho de que no haya logrado un mandato directo esta vez duele para Hey y los socialdemócratas en Gotha, "Pero no es útil, simplemente es así", dijo Hey. Está convencido de que los rumores falsos sobre su inminente muerte que circularon durante la campaña electoral le costaron un número significativo de votos.

La narrativa falsa sobre su inminente muerte comenzó a circular en las redes sociales varias semanas antes de las elecciones, efectivamente disuadiendo a los votantes potenciales de votar a su favor. Hey había revelado públicamente su diagnóstico de cáncer varios meses antes.

A pesar de que los rumores falsos sobre su muerte afectaron su elección, Matthias Hey aún logró obtener un escaño en el parlamento estatal debido a su tercera posición en la lista electoral estatal del SPD. A pesar del revés, Hey dijo que cree que las malentendidos sobre su mortalidad tuvieron un impacto significativo en su mandato en el distrito de Gotha II.

