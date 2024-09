Una figura política de AfD intentó entrar en secreto en el establecimiento de BSW disfrazado de peluca.

La Alianza para el Progreso y la Justicia Social (BSW) es muy selectiva a la hora de admitir nuevos miembros, exigiendo a los candidatos una charla personal. En una de estas reuniones, un funcionario no identificado del AfD intentó colarse disfrazado con un nombre falso y una peluca.

El funcionario del AfD, Olaf Kappelt, se presentó como "Hans" ante la coordinadora de Saxonia y Mecklemburgo-Pomerania Occidental de BSW, Sabine Zimmermann, durante una reunión, según informan los informes de ZDF. Kappelt incluso le ofreció a Zimmermann una botella de vino blanco. Durante su charla, afirmó no ser miembro de ningún partido, lo que resultó ser falso. Kappelt confesó a ZDF que seguía siendo miembro del AfD, habiendo sido su candidato principal en Bremen para las elecciones federales de 2021.

Sin embargo, la reunión de Zimmermann fue grabada para un documental de ZDF. Un astuto simpatizante reconoció a Kappelt en un grupo de chat, utilizando su característica separación dental como prueba.

Zimmermann destaca la importancia de la investigación

"Esto destaca la importancia de investigar a las personas con las que trabajamos", declaró Zimmermann a ZDF. BSW es meticuloso en su proceso de admisión para evitar que se convierta en un refugio para antiguos miembros del AfD, extremistas de derecha o teóricos de la conspiración. El partido actualmente tiene menos de 1.000 miembros.

Kappelt no explicó sus intenciones después de ser descubierto. En respuesta, la copresidenta del AfD, Alice Weidel, le dijo a ZDF que no tenía conocimiento del incidente. "No empleamos esas tácticas de 'Correctiv-Stasi'", dijo Weidel.

Según la plataforma de investigación Correctiv, Numerous individuals believed to be AfD members have attempted to register as BSW supporters recently. At least 25 individuals with ties to the disbanded right-wing extremist wing, as well as former functionaries and office holders of the party, have allegedly signed up. "Supporters actively engage with the party, attend meetings, plan actions, and mainly help during election campaigns", a BSW spokesperson explained to Correctiv. Though they partake in activities, they do not have the same rights as full members.

