- Una figura anterior a cargo de un campo de concentración ha sido condenada por facilitar y contribuir a homicidios generalizados.

El tribunal alemán más alto, o BGH, ha confirmado la condena de una ex-secretaria de campo de concentración por cooperar en asesinatos en masa. La 5ª División Penal del BGH en Leipzig desestimó un recurso contra una sentencia del Tribunal Regional de Itzehoe. El tribunal de Itzehoe había condenado a Irmgard F., ahora de 99 años, a dos años de libertad condicional por cooperar en el homicidio de 10.505 personas y en cinco intentos de asesinato. Esta condena es definitiva.

Se cree que este caso es el último juicio criminal relacionado con los asesinatos en masa nazis. Irmgard F. trabajó como taquígrafa en la oficina del comandante del campo de concentración de Stutthof cerca de Danzig desde junio de 1943 hasta abril de 1945. En ese momento, tenía 18 o 19 años. El tribunal de Itzehoe concluyó que, a través de su trabajo, la joven mujer apoyó a la dirección del campo en la ejecución sistemática de prisioneros. Inclusive la ayuda menor podría considerarse cooperación en el asesinato según la ley.

Más de 60,000 personas murieron en el campo de concentración de Stutthof

El equipo legal de Irmgard F. presentó un recurso. El BGH celebró una audiencia sobre este asunto a finales de julio. Los abogados argumentaron, entre otras cosas, que no había pruebas de la intención de la mujer de cometer estos crímenes. Afirmaron que ella no sabía de las actividades del campo y que su trabajo como taquígrafa no era significativamente diferente de su trabajo anterior en un banco. Argumentaron que simplemente había realizado "acciones neutrales" desde su perspectiva. Sin embargo, el BGH no aceptó este argumento.

El BGH respaldó la evaluación del Tribunal Regional de Itzehoe de que Irmgard F. había brindado apoyo psicológico a los asesinos a través de su disposición a servir. Casi toda la correspondencia del campo pasó por sus manos.

Según los Archivos de Arolsen, aproximadamente 110,000 personas de 28 países fueron encarceladas en el campo de Stutthof y sus 39 subcampo

