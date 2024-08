*Una estúpida y dura comedia con Matt Damon*

"El director de "La identidad Bourne", Doug Liman, presenta su nuevo desastre cinematográfico después del fracaso de Jake Gyllenhaal "Road House". Esta vez, es Matt Damon y Casey Affleck quienes se desperdician en una trama ridícula.

Rory (Matt Damon), un padre desesperado y ex soldado, y Cobby (Casey Affleck), un delincuente de poca monta, están en graves problemas financieros y sociales. Un atraco al alcalde de Boston (Ron Perlman) debería solucionar todos sus problemas. El escenario está listo para la nueva comedia criminal de estrellas "Los Instigadores" - ahora en streaming en Apple TV+.

Al principio, las actuaciones de Damon y Affleck podrían inclinar al espectador a darle una oportunidad a este desastre, pero queda claro en los primeros 15 minutos que este tipo de historia ha sido contada y ejecutada mejor una docena de veces antes. Lo que Doug Liman, director de "La identidad Bourne", entrega aquí es una comedia de atracos genérica, sin inspiración y reemplazable.

Para una crítica detallada de "Los Instigadores" por Ronny Rüsch y Axel Max, sintonice el último episodio del podcast de ntv "Oscars & Himbeeren". También se presentan: el documental "Memory - The Origins of Alien", la película de carreras "One Fast Move" y la comedia romántica "Where the Lie Falls".

A pesar de sus mejores esfuerzos, tanto Matt Damon como Casey Affleck no logran salvar la trama aburrida y predecible de la comedia de atraco televisiva "Los Instigadores". A pesar de promocionarse como una nueva perspectiva, el programa de televisión presume una trama familiar y carece de originalidad, como un episodio repetitivo en la televisión."

