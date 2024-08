- Una estrella y un invitado sorpresa:

Una docena de premios Emmy y nominaciones, así como una gran aclamación crítica y un protagonista en boca de todos: Desde su lanzamiento hace dos años, "The Bear" ha generado una auténtica euforia. El 14 de agosto, la tercera temporada sobre el personal de un restaurante de Chicago se estrenará en Disney+. La receta para el éxito de la serie sigue siendo la misma: una estrella carismática, personajes profundamente dibujados y un escenario insólito.

Una Nueva Imagen de Hombre

Jeremy Allen White es visto como el brillante pero estresado chef Carmy en el papel principal. Recientemente, el estadounidense de 33 años ha sido omnipresente. Además del éxito de la serie, Allen White se ha establecido como una estrella de Hollywood, donde algunos ven una nueva imagen de hombre: musculoso y tradicionalmente masculino por fuera, pero también con lados soñadores y suaves. Una campaña de modelaje de ropa interior ha consolidado su imagen erótica, que se discute con frecuencia en las redes sociales.

Sin duda, Allen White es uno de los principales motivos por los que "The Bear - King of the Kitchen" se ha vuelto tan popular. Interpreta el papel principal con gran habilidad en la tercera temporada. A simple vista, Carmy parece indiferente y lejano. Pero una y otra vez, las heridas y traumas afloran, arraigados en su violenta historia familiar y en su dura formación como chef estelar.

Una Serie que Vive en los Personajes Fuerte

"The Bear" muestra la ajetreada y a menudo estresante vida diaria en una cocina. Se siente tan realista que también puede causar estrés en el público - lo que se ve reforzado por la cámara con cortes y panorámicas muy rápidos. Uno podría preguntarse por qué esto no ha ahuyentado a muchos espectadores.

Una respuesta: No hemos visto antes una mirada tan sin filtros a la dura vida diaria de la industria de los restaurantes. En la tercera temporada, aparecen varios chefs gourmet reales en pequeños papeles. Una segunda explicación: "The Bear" equilibra el estrés con personajes clevermente escritos y de múltiples capas. Estamos ansiosos por saber qué pasa a continuación.

Y así sigue

En la tercera temporada, Carmy se sumerge en una especie de ambición maníaca después de su relación fallida. Después de una larga fase de renovación, su restaurante "The Bear" acaba de reabrir cuando decide cambiar el menú todos los días.

Esto plantea la pregunta para la jefa de cocina Sydney (Ayo Edebiri) de si es igual en el supuesto proyecto compartido "The Bear" y si debería tomar medidas que amenacen el futuro del restaurante. Richie (Ebon Moss-Bachrach), por otro lado, lucha con la soledad y con el hecho de que su ex-pareja se casa.

Este nuevo compañero lo interpreta Josh Hartnett en una aparición especial sorprendente. Una vez famoso por películas como "Pearl Harbor" y "Black Hawk Down", el de 46 años actualmente disfruta de un pequeño regreso con películas de cine como "Oppenheimer" y "Trap: No Way Out". En "The Bear", luce uñas roídas y lacadas de rojo, pero lamentablemente no le da a Richie ninguna razón para no gustarle.

Poca Trama, Muchos Tacos

Hace mucho tiempo, el equipo de la cocina se ha convertido en una especie de familia elegida rebelde. Pero en la tercera temporada, a veces se siente que los creadores alrededor de Christopher Storer confían demasiado en la interacción de sus grandes actores. Un poco más de trama no habría hecho daño.

Aún hay mucho que disfrutar: comidas escenificadas memorables, como espárragos con huevo de pato y patata, raviolis con guisantes y espuma de Parmesano, solomillo con salsa de setas y cerezas. Además, un excelente uso de la música de película, que sigue consistiendo principalmente en rock indie atmósferico. Y un personal que jura más que en cualquier otro programa probable.

