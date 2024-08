- Una estrella del pop con un aspecto inusual

Chappell Roan (26), la cantante pop actual, está experimentando un ascenso meteórico y ha sido una figura destacada en el mundo pop moderno desde su último éxito "Good Luck, Babe!". Lo que la distingue de otros músicos exitosos es su estilo único.

El Camino al Éxito

Roan ahora cuenta con más de 35 millones de oyentes mensuales en Spotify, y sus éxitos han obtenido cientos de millones de reproducciones. Sin embargo, su éxito ha sido el resultado de años de trabajo duro y varios tropiezos. Después de firmar con Atlantic Records en 2017 y mudarse a Los Ángeles, Roan logró sus primeros éxitos musicales. Su single "Pink Pony Club" pareció consolidar su autenticidad como artista, pero esto llevó a que su discográfica la dejara y tuvo que mudarse de vuelta a su estado natal de Missouri en 2020. Pero no rendirse no era una opción.

Después de un descanso, Roan regresó a Los Ángeles y lanzó una serie de canciones en 2022. En septiembre de 2023, su álbum de debut "The Rise and Fall of a Midwest Princess" fue lanzado en su nueva discográfica Island Records, lo que llevó a su despegue musical. Roan tuvo éxitos con canciones como "Casual", "Red Wine Supernova" y "HOT TO GO!". Su cuenta de oyentes aumentó drásticamente, y después de actuar como artista de apertura en la gira mundial "Guts" de Olivia Rodrigo (21), ganó aún más popularidad. Sus presentaciones en el festival de música Coachella en abril también se volvieron virales, lo que la impulsó aún más a la luz del escenario.

El Estilo Único

Muchos de los fans de Roan están atraídos por su look icónico más allá de su música. Ella suele llevar suelta su salvaje cabello rojo y experimenta con el maquillaje, combinando glitter con colores brillantes para lograr efectos dramáticos. Criada en un hogar cristiano conservador, es difícil imaginarse a Roan como es ahora. Ella abraza abiertamente su sexualidad, lo que también es un tema recurrente en sus canciones. En una aparición de junio en "The Tonight Show" con Jimmy Fallon (49), ella explicó: "Mi estilista Genesis Webb y yo encontramos inspiración en el drag, películas de terror, burlesque y teatro".

Ella continuó, "Me encanta verme hermosa y escalofriante. O hermosa y kitsch. O simplemente no hermosa. También me encanta eso". En su "Midwest Princess Tour", Roan apoyó a artistas drag locales y explicó en una entrevista con la revista "Annabelle": "Nadie pone mejor espectáculo que una drag queen". Agregó, "El drag me permite sentirme libre, y no tengo miedo de ser ruidosa, queer y hiperfemenina". Esta actitud se refleja claramente en sus elecciones de moda.

Ropas que Destacaron

Al igual que sus canciones, las ropas de Roan suelen ser vulgares, divertidas y provocativas. Ha generado conversaciones con varias de sus looks. En la fiesta posterior a los Grammy de febrero, Roan llevó un largo y ajustado vestido rojo oscuro. La pieza principal era elaborada, pero ella creó una mirada inolvidable con su prótesis de nariz de cerdo.

Uno de los looks más icónicos de Roan fue en su concierto "Tiny Desk" de NPR en marzo de 2024. Con su vestido de princesa rosa con volantes, encarnó a una reina de baile desaliñada de los '80. Adornó su cabello con clips de mariposa y colillas de cigarrillos, y su labial estaba embadurnado en sus dientes.

Para sus presentaciones en Coachella en abril, la artista también pensó en algo especial para cada uno de sus looks. Para el primer fin de semana, llevó mallas de leopardo y un conjunto inspirado en la ropa de fetichismo con la inscripción "Cómeme". El contraste lo hizo un traje de colores con patrón de cuadros y rayas, que era menos vulgar pero igual de llamativo. Para su segundo fin de semana de festival, Roan fue un paso más allá al presentarse en un traje de mariposa de tamaño real con lentejuelas.

En el Gobernors Ball Music Festival de junio, la cantante ofreció una nueva highlight de moda. Con pintura corporal verde y una peluca a juego, llevó un atrevido vestido que la representaba como la Estatua de la Libertad.

La cantante también optó por el lujo en el marco del "Tonight Show" de Jimmy Fallon. Para la entrevista con Fallon, apareció en un look negro inspirado en Swan Lake con decoración de plumas llamativa y elaborada. Incluso más impresionante fue su maquillaje con base pálida y extremadamente largas pestañas blancas y negras. La peluca rubia y rizada fue la guinda del pastel del disfraz inusual. Para su posterior actuación de su canción "Good Luck, Babe!", cambió a una versión ligeramente alterada de blanco del conjunto.

¡Ella viene a Europa pronto!

El 31 de agosto, la cantante actuará en la Columbiahalle de Berlín. Originalmente, Roan también estaba programada para aparecer en el festival Superbloom en Múnich y en Lollapalooza Berlín, pero tuvo que cancelar estas presentaciones "por algunos cambios de programación", como anunció en Instagram. Sin embargo, la artista quería asegurarse de que también tocara para los fans alemanes. Otros shows europeos tendrán lugar en París, Ámsterdam y Londres, entre otros.

En un esfuerzo por conectarse con sus fans europeos, Chappell Roan anunció presentaciones en París, Ámsterdam y Londres, además de su presentación programada en la Columbiahalle de Berlín.

