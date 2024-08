Una estrategia de trading popular acaba de explotar en las caras de los inversores

Esta semana, los mercados han estado lidiando con ambos.

El desplome en Wall Street comenzó la semana pasada con algunas preocupaciones fundamentales: los resultados de las tecnológicas fueron decepcionantes y había banderas rojas en el mercado laboral de EE. UU. que podrían indicar un serio frenazo en la mayor economía del mundo.

Pero el cambio financiero que echó gasolina al fuego es más oscuro y tan técnico que incluso algunos inversores de toda la vida luchan por explicarlo de manera concisa.

Cuando oigas a los comentaristas hablar esta semana sobre el "yen carry trade" o la "gran reversión", se refieren a una estrategia de trading popular que, de repente, se está volviendo en contra de los inversores.

El carry trade, explicado

En términos simples: un carry trade es cuando se pide prestado dinero en un lugar donde las tasas de interés son bajas y se utiliza para invertir en otros activos que generan algún tipo de retorno.

Durante años, el lugar para obtener dinero barato ha sido Japón, donde las tasas de interés han permanecido estables en o cerca de cero.

Un inversor podría pedir prestado yen japonés (por una pequeña tarifa) y utilizar ese yen para comprar, por ejemplo, acciones tecnológicas estadounidenses o bonos del gobierno o el peso mexicano, todos los cuales han ofrecido sólidos rendimientos en los últimos años. En teoría, siempre y cuando el yen se mantenga bajo en relación con el dólar, puedes devolver lo que debes y aún así llevarte una ganancia decente.

"Durante este siglo, habrías ganado más dinero en el yen-peso carry trade que en el S&P 500", dijo John Authers, columnista de Bloomberg, en el podcast Big Take Daily. "Eso es una locura".

El yen carry trade se ha vuelto especialmente popular en los últimos cuatro años, porque Japón era la única economía importante del mundo que ofrecía esencialmente dinero gratis. (Mientras que EE. UU., Europa y otros estaban aumentando las tasas de interés para luchar contra la inflación, Japón tenía el problema contrario y mantenía las tasas de préstamo bajas para fomentar el crecimiento económico).

Pedir prestado por casi nada y obtener una rentabilidad del 5% en un Tesoro estadounidense suena como una ganga.

"Es una buena arbitraje, pero no es realmente arbitraje porque no es sin riesgo", dijo John Sedunov, profesor de finanzas en la School of Business de Villanova. "Necesitas que la tasa de cambio trabaje a tu favor".

El dinero fácil se vuelve complicado

Los problemas comenzaron cuando el valor del yen empezó a subir hace unas pocas semanas, erosionando el potencial beneficio del carry trade.

La semana pasada, el Banco de Japón subió las tasas de interés por segunda vez desde marzo, lo que hizo que el yen subiera aún más (y así hacer que pagar tu préstamo en yenes sea más caro).

Mientras tanto, el dólar se debilitó a medida que la Reserva Federal insinuaba fuertemente recortes en las tasas y las acciones tecnológicas estadounidenses disminuyeron. Si eres un trader de carry, saliste corriendo. Pero también lo hizo todo el mundo.

Ahí es donde se pone complicado.

"No puedes deshacer el carry trade más grande que ha existido en el mundo sin romper algunos cabezas", dijo Kit Juckes, estratega macroglobal de Societe Generale, en una nota a los clientes el lunes.

El carry trade se basa en el endeudamiento, lo que significa que es una posición apalancada. (Como regla general, siempre que oigas hablar de apalancamiento en finanzas, piensa "riesgo alto").

Una vez que incluso las pérdidas menores comienzan a acumularse, los prestamistas van a exigir que pongas más efectivo para cubrir tus potenciales pérdidas, un proceso conocido como llamada de margen. Eso puede significar vender acciones para obtener efectivo o cerrar completamente la posición.

"No todo el mundo tendrá una llamada de margen al mismo tiempo, pero las personas más arriesgadas podrían hacerlo, y luego comienzan a liquidar", dijo Sedunov. "Y luego eso crea pérdidas para la gente más abajo en la cadena, y luego tienen que vender cosas, y luego es solo este tipo de espiral".

El lunes, el mercado de acciones japonés cayó un 12,4%, lo que desencadenó una caída a nivel mundial. El martes, las acciones de Japón recuperaron parte de sus pérdidas. Los mercados de EE. UU. también se recuperaron. Pero el alivio puede ser temporal.

"Todavía no hemos terminado, ni mucho menos", dijo Arindam Sandilya, codirector de estrategia global de FX de JPMorgan Chase, en Bloomberg TV. "La reversión del carry trade... está entre un 50% y un 60% completa".

En otras palabras: abróchate el cinturón y no entres en pánico.

