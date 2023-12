Una escena de lucha deconstruida por un artista revela las luchas del subconsciente

La pelea forma parte de una llamativa película de 14 minutos titulada "Ruthless Logic" (Lógica despiadada), que utiliza una combinación de secuencias a cámara lenta, primeros planos y planos cenitales para revelar el tecnicismo de las artes marciales chinas.

El vaivén de los combatientes es un guiño explícito a las películas clásicas de kung fu de Hong Kong. Pero el director del proyecto, el artista Xavier Cha, afincado en Nueva York, dijo que había evitado intencionadamente algunos de los tropos característicos del género cinematográfico.

En lugar de los movimientos rápidos y sincopados y los efectos de sonido amplificados que los espectadores esperan de las escenas de lucha, Cha optó por momentos de coreografía elegante y pausada y una hipnótica canción del productor de música electrónica Lafawndah. Los planos fijos en los tendones tensos y las venas palpitantes de los luchadores garantizan que no se pierda intensidad en el proceso.

"Utilizo las artes marciales, o el aparato del género, y lo deconstruyo para provocar diferentes reacciones", explicó Cha a la CNN en el plató de "Ruthless Logic".

"Normalmente hay un momento climático [de las escenas de lucha de kung fu] que se utiliza para obtener esta respuesta estándar, así que yo voy en contra de eso".

"Quería perturbar las respuestas típicamente engendradas por las escenas de acción o lucha: la típica emoción", añadió más tarde en un correo electrónico.

"Hay un ritmo y un ritmo 'gratificantes' en las escenas de lucha convencionales que dan al espectador exactamente aquello para lo que (están) diseñadas: un subidón culminante de tirón emocional, como la anticipación de una montaña rusa".

"Es una fórmula o arco muy predecible. En 'Ruthless Logic' insinúo estos arcos tradicionales pero niego las reacciones emocionales esperadas. En lugar de eso, sientes una trayectoria hipnótica u ondulatoria".

Subvertir las tradiciones

Especializada en arte experimental basado en la performance, la obra de Cha se ha centrado en ideas como la forma humana, la emoción y la fisicalidad.

Entre sus obras anteriores figuran "Abduct ", un inquietante cortometraje cuyos personajes, atrapados en un laboratorio clínico, luchan con sentimientos encontrados, y "Body Drama", en el Museo Whitney de Arte Americano, en el que los actores actuaban con cámaras montadas en el cuerpo que mostraban a los espectadores sólo sus rostros.

Admite que hasta hace poco desconocía en gran medida las películas de kung fu, pero afirma que esto le permitió construir -o deconstruir- una escena de lucha desde una nueva perspectiva.

"Me siento muy cómoda porque no me resulta familiar", afirma. "De eso se trata. Quiero un enfoque muy diferente, porque no tengo ni idea de lo que ocurre en un plató de artes marciales. No me preocupa lo que la gente espera".

Los protagonistas de la película, Rafael Reynoso y German Cheung, combinan artes marciales, como el Wing Chun y el tai chi, con elementos de danza en su actuación.

El proyecto de Cha también reunió a un numeroso equipo de operadores de cámara, especialistas en iluminación y directores de lucha, a los que se añadieron CGI en el proceso de postproducción. En el plató empleó técnicas típicas del cine de acción, como el trabajo con cables y los efectos "bullet-time".

Sin embargo, muchos de sus métodos de rodaje subvierten las tradiciones de la industria y llevan al espectador a lugares sorprendentes. De este modo, algunas de las escenas de lucha llegaron a parecer un videojuego, según Kwan Pun Leung, director de fotografía de Hong Kong.

"A veces, en los videojuegos, cuando el héroe golpea al malo, puedes repetir ese movimiento", dijo Kwan en una entrevista telefónica. "Puedes repetirlo (y) puedes hacer zoom desde un plano general a una parte específica -con un ángulo o una parte del cuerpo diferente- para exagerarlo".

"Pero nosotros lo hicimos de otra manera. Cuando hacíamos zoom, íbamos a una parte del cuerpo sin importancia. Eso ayuda al público a salir de la escena... a saltar del drama y ser consciente de algo diferente, lo que le ayuda a replantearse aquello a lo que está acostumbrado".

Un "mundo interior subconsciente

Cha creó el proyecto específicamente para su exhibición en Hong Kong, ciudad cuya industria cinematográfica de kung fu atrajo la atención internacional cuando Bruce Lee popularizó el género en la década de 1970.

Actualmente expuesta en el espacio de arte experimental Empty Gallery, y producida por éste, "Ruthless Logic" tiene un significado especial en este contexto histórico, según el director de la galería, Stephen Cheng.

"Hay mucho de la identidad de Hong Kong en ella", dijo en el plató de la película. "[Las películas de kung fu son] una especie de industria en extinción en Hong Kong, así que significa mucho para mí hacer esto".

Cheng reclutó a algunos de los mejores talentos de la industria -incluidos Leung y el coreógrafo de lucha Jack Wong- para aprovechar la experiencia local en la filmación de artes marciales.

"He comprendido realmente -cuando vemos a los luchadores ante la cámara- que no es una pelea falsa, ni siquiera cuando no hay contacto. Todo es cuestión de intención. La mejor actuación que el luchador puede dar es la plena intención en cada acción y momento", añadió Cheng.

"Para mí, el mensaje es que sólo luchamos de verdad con los que queremos. Una pelea de verdad requiere mucha sensibilidad e inteligencia y, sobre todo, cuidado. Al final, cada pelea es una pelea con uno mismo".

Para la directora Cha, la película también explora -en sus palabras- "qué es ser un humano consciente con una forma física".

La artista describe el telón de fondo de la película, los combatientes y las escenas de lucha como metáforas de las luchas internas de la gente: "Se supone que todo esto es el mundo subconsciente de alguien", dice.

"Espero que el espectador se identifique con esta persona que sueña despierta, que entra en su cabeza, un espacio extraño y surrealista que es una especie de interior onírico de la mente de alguien", dijo Cha.

"Es un poco esquizofrénico pero también vago, como recordar los detalles, la lógica o la física de un sueño... La lógica dentro de un sueño tiene una fragilidad perfecta, como un acto de equilibrio. Quería representar esta extraña y subconsciente 'lógica despiadada'".

"Ruthless Logic" se expone en la Empty Gallery de Hong Kong hasta el 2 de junio. El vídeo de arriba es un extracto de dos minutos de la película.

Fuente: edition.cnn.com